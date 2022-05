Lavrov smentisce in una nota che Putin sia malato

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha smentito in un comunicato che il presidente Vladimir Putin sia malato, assicurando che non presenta alcun sintomo. La salute di Putin, come la sua vita privata, sono argomenti tabù in Russia, quasi mai evocati in pubblico. Ma in risposta a una domanda della tv francese Tf1 che ha intervistato il ministro, Lavrov ha dichiarato in una nota: "Non credo che qualcuno che sia sano di mente possa vedere in questa persona (Putin) dei segni di malattia o di un disturbo qualsiasi". Lavrov ha poi sottolineato come il presidente, 70 anni a ottobre, appaia in pubblico "quotidianamente". "Potete vederlo in tv, leggere o ascoltare i suoi discorsi", ha aggiunto. "Lascio coloro che diffondono simili voci risolvere la questione con la propria coscienza, nonostante le occasioni quotidiane che hanno di verificare ciò che è", ha concluso.