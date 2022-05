Ucraina, Zelensky: “A Severodonetsk il 90% delle case è danneggiato”

Il presidente ucraino, in un videomessaggio, parla dell’offensiva russa nella più grande città del Donbass: “È un obiettivo fondamentale per gli occupanti. A loro non importa quante vite dovranno pagare per il loro tentativo di innalzare la bandiera russa”. Secondo quanto riferito da funzionari regionali si combatte strada per strada, e la corrente e i servizi di telefonia sono fuori uso

A Severodonetsk “l'intera rete infrastrutturale cruciale della città è già stata distrutta, il 90% delle case è stato danneggiato". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo videomessaggio, ha denunciato l’intensificarsi dell’attacco russo nella più grande città del Donbass. Funzionari regionali hanno riferito che le forze di Mosca stanno "prendendo d'assalto" Severodonetsk e che i combattimenti si svolgono strada per strada, mettendo fuori uso la corrente elettrica e i servizi di telefonia mobile (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI )

“Facciamo di tutto per respingere l’offensiva”

approfondimento

Ue, slitta intesa su sanzioni: vertice spaccato su embargo petrolio

L'esercito ucraino sta facendo tutto il possibile per respingere l'offensiva russa a Severodonetsk, nella regione di Lugansk, ha detto Zelensky, secondo cui la presa della città “è un obiettivo fondamentale per gli occupanti. A loro non importa quante vite dovranno pagare per il loro tentativo di innalzare la bandiera russa". Il presidente ha poi assicurato che le forze ucraine stanno "facendo di tutto per respingere questa offensiva". "La Russia ha già perso la battaglia di Kharkiv, non solo la battaglia per Kiev e il nord del nostro Paese - ha aggiunto Zelensky - Ma ha perso anche il suo stesso futuro e qualsiasi legame culturale con il mondo libero. Un terzo della regione di Kharkiv è ancora sotto occupazione. Libereremo sicuramente l'intero territorio".