Zelensky si è congratulato con le truppe di persona, e le ha anche ringraziate su Facebook. In un post ha scritto: "Provo un orgoglio sconfinato per i nostri difensori. Ogni giorno, rischiando la vita, combattono per la libertà per l'Ucraina. Grazie a ciascuno di voi per il vostro servizio!"

