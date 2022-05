L’Europa e il suo futuro, da Siena le proposte di riforma della Ue

Mondo

I leader europei si incontreranno il 30 e il 31 maggio per parlare ancora una volta del dossier energetico, degli aiuti militari a Kiev e della crisi del grano. Nella bozza provvisoria delle conclusioni non sono presenti termini come 'tregua' o 'cessate il fuoco': i 27 si dividono tra chi preme per una vittoria totale dell'Ucraina e chi apre ad altre soluzioni

Il 30 e il 31 maggio i leader europei si riuniranno ancora una volta in un vertice straordinario con al centro il dossier energetico, gli aiuti – militari e diplomatici – all’Ucraina e il tema dei finanziamenti legati al RepowerEU, il piano europeo per uscire dalla dipendenza dal gas russo. Nella bozza di conclusioni già preparata, anche se in via provvisoria, scompare però il riferimento a come dovrà finire la guerra tra Russia e Ucraina