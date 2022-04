Gli Stati Uniti continuano ad aumentare la pressione sulla Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina: il presidente Joe Biden ha firmato la legge che vieta le importazioni di energia dalla Russia e quella che interrompe le normali relazioni commerciali con Mosca. L'Ue invece non è pronta: l'embargo al petrolio russo dovrà aspettare. Entra comunque in vigore un quinto pacchetto di sanzioni contro Mosca. Ieri la presidente della Commissione Ue von der Leyen a Bucha : "Qui, umanità in frantumi". Nel timore di armi chimiche, l'Ucraina ordina circa 220mila fiale di atropina. In Ucraina continuano i massacri, l'ultimo alla stazione di Kramatorsk, nell'est del Paese, centrata da un missile che ha ucciso almeno 50 persone, di cui dieci bambini. Mosca nega la responsabilità della strage. Il rating del debito russo in valuta estera a lungo termine è stato declassato da S&P da CC a SD, cioè in default selettivo.