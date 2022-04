Milano, flashmob della comunità ucraina in piazza Duomo. VIDEO

I manifestanti hanno ricordato le atrocità avvenute in Ucraina negli scorsi giorni, come la strage di civili di Bucha

La comunità ucraina di Milano si è radunata questo pomeriggio in piazza Duomo per dare vita a un flashmob durante il quale ha invocato la pace. I manifestanti hanno voluto ricordare le atrocità avvenute in Ucraina negli scorsi giorni, come la strage di civili di Bucha, rappresentata da una massa di corpi sdraiati per terra sulla piazza davanti alla cattedrale milanese. Poi sul selciato sono stati posizionati passeggini e scarpine, mentre venivano raccontate le storie di alcuni dei 150 bimbi uccisi da quando è iniziata la guerra. A organizzare il raduno è stato un gruppo di trenta ragazzi, tra cui la 25enne Iryna Kupchyshena: “Siamo una trentina di ragazzi - ha raccontato al Corriere della Sera - Abbiamo creato il gruppo appena è cominciata l’invasione da parte della Russia. Continueremo a manifestare finché non smetteranno di sparare e uccidere”. (LA DIRETTA - LO SPECIALE)