Guerra Russia-Ucraina, esplosioni nella notte a Kiev. DIRETTA

Zelensky: "Già morti più soldati russi che in Cecenia"

"In 19 giorni l'esercito russo ha avuto più soldati morti che nelle due sanguinose guerre in Cecenia". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo discorso diffuso online. Rivolgendosi ai militari russi e parlando in russo, ha poi aggiunto: "Vi offro una scelta: a nome del popolo ucraino, vi diamo la possibilità di vivere. Se vi arrendete alle nostre forze militari, vi tratteremo come devono essere trattati gli esseri umani: con dignità. Il modo in cui non siete stati trattati dal vostro esercito. E il modo in cui il vostro esercito non tratta la nostra gente. Scegliete".