La circolare dell'esercito: "Meno congedi e addestramento orientato al warfighting"

"Porre particolare attenzione nel valutare le domande di "congedo anticipato", "in quanto in un momento caratterizzato dall'intensificarsi delle tensioni geopolitiche, deve essere effettuato ogni possibile sforzo affinché le capacità pregiate possano essere disponibili". E' un passo della comunicazione che il capo di Stato Maggiore dell'esercito, generale Bruno Pisciotta, ha inviato ai comandi di vertice su personale, addestramento, impiego e sistemi d'arma in vista delle evoluzioni sullo scacchiere internazionale, "a seguito dei noti eventi" e "con effetto immediato". Nella circolare, secondo quanto riferisce l'Agi, si precisa che "il personale in ferma prefissata dovrà alimentare prioritariamente i reparti che esprimono unità in prontezza nei prossimi due anni e che tutte le unità in prontezza devono essere alimentate al 100% con personale ready to move, senze vincoli di impiego operativo, anche ricorrendo all'istituto del 'comando'. Tale linea d'azione rappresenta una priorità". (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA CRISI - LO SPECIALE - I VIDEO DI SKY TG24).

Il chiarimento: "Documento a uso interno di carattere routinario"

Un documento "ad esclusivo uso interno di carattere routinario", è stato definito dallo Stato maggiore dell'esercito, "con cui il Vertice di Forza Armata adegua le priorità delle unità dell'esercito, al fine di rispondere alle esigenze dettate dai mutamenti del contesto internazionale. Trattasi dunque di precisazioni alla luce di un cambiamento che è sotto gli occhi di tutti".