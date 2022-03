Guerra Ucraina, tre premier Ue a Kiev. Morawiecki: “Si fa la Storia”

I primi ministri di Polonia, Slovenia e Repubblica ceca si sono recati oggi a Kiev in treno, dove sono arrivati in serata. Mateusz Morawiecki, Petr Fiala e Janez Jansa sono in Ucraina "come rappresentanti del Consiglio europeo, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Chmygal", riferisce una nota del governo polacco. "Lo scopo della visita è confermare l'inequivocabile sostegno dell'intera Unione Europea alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina e presentare un ampio pacchetto di sostegno allo Stato e alla società ucraini", si legge. La delegazione comprende anche il vice primo ministro polacco Jaroslaw Kaczynski. Sono i primi leader stranieri a visitare la capitale ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Non si hanno notizie precise sul loro viaggio e sui tempi dell’incontro a Kiev, dove vige il coprifuoco e cresce la tensione per un possibile attacco in forze da parte delle truppe russe (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - I VIDEO DI SKY TG24).