Ucraina, Putin: "Kiev non è seria". Michel: "Stop a guerra fratricida"

Michel: "Basta guerra fratricida"

Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel dal canto suo ha chiesto al presidente russo di "fermare la guerra fratricida" contro l'Ucraina. Lo ha fatto sapere lo stesso Michel, via social. Ha chiesto a Putin "un immediato cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito russo", ha "discusso dei negoziati in corso tra Ucraina e Russia", ha sottolineato che "i bombardamenti indiscriminati contro i civili devono cessare". La Russia "deve consentire l'accesso umanitario e il passaggio sicuro" per i civili in fuga dalla guerra, ha concluso Michel.