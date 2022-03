6/10 ©Ansa

È la Quinta divisione a manovrare i collaboratori del Cremlino sparsi ai confini dell'ex Urss (e non solo), a tenere le fila della propaganda e della disinformazione e a fomentare le ribellioni nei territori separatisti filorussi che destabilizzano alcune repubbliche ex sovietiche. La Quinta divisione era stata creata nel 1992 per colmare il vuoto lasciato da una serie di accordi tra Mosca e le ex repubbliche sovietiche che impedivano all'Svr, il servizio di intelligence esterna russo, di spiare all'interno dei territori degli ex Stati sovietici