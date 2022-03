Guerra in Ucraina, il leader ceceno Kadyrov è a Grozny e non a Kiev

Mondo

Sono i Kadyrovtsy, un gruppo paramilitare filorusso guidato da Ramzan Kadyrov, governatore della Repubblica Cecena e figlio dell'ex presidente Akhmad Kadyrov, insediato nel 2000 da Putin nella seconda guerra cecena. Nell'attuale conflitto Kadyrov ha chiesto a Putin di 'chiudere gli occhi di fronte a tutto per farla finita in un paio di giorni'

Le milizie di Kadyrov sono accusate da più parti di essere responsabili di crimini di guerra e atrocità commesse a partire dalla seconda guerra cecena e negli ultimi anni in Cecenia. La loro brutalità non è stata smentita da Kadyrov

Il presidente ha dichiarato che l'offensiva in Ucraina è lenta perché i russi non sono abbastanza spietati e hanno troppa attenzione verso i civili. Qualche giorno fa ha chiesto a Putin di "chiudere gli occhi di fronte a tutto e consentirci di farla finita in un paio di giorni"