Crisi Russia-Ucraina, timori di guerra: le ultime news in diretta

Tensione alle stelle nel Donbass. Si spara a Donetsk e in altre città dell'autoproclamata Repubblica popolare filorussa. Ucciso un nostro soldato, accusa Kiev. I separatisti filo-russi nell'est dell'Ucraina chiamano la popolazione alla 'mobilitazione generale', denunciando che le forze di Kiev sono "in piena allerta da combattimento". Alla conferenza di Monaco il Presidente Zelensky annuncia: "pronti a difenderci anche da soli". Oggi Macron a colloquio con Putin. Biden convoca il Consiglio di sicurezza nazionale sulla base di informazioni secondo le quali la Russia potrebbe "lanciare un attacco contro l'Ucraina in qualsiasi momento". Il G7 Esteri: 'Mosca scelga la diplomazia e ritiri le truppe'.