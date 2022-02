Crisi Ucraina: a Roma manifestazione Comunità Sant'Egidio per la pace

In piazza Santi Apostoli a Roma la Comunità di Sant'Egidio ha promosso una manifestazione dal titolo "Sì alla pace, no alla guerra" per protestare contro un eventuale in Ucraina. Presente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La manifestazione

Hanno risposto all'appello e sono presenti in piazza numerose forze politiche e sindacali, oltre ad associazioni e sigle della società civile. Sul palco, insieme al presidente di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, anche la scrittrice Edith Bruck, sopravvissuta ai campi di concentramento e altri testimoni delle guerre di questo secolo. Tra i partiti hanno annunciato la loro partecipazione Pd, Forza Italia, Articolo Uno, Italia Viva, Demos, Sinistra civica ecologista insieme a Cgil, Cisl, Uil, Acli, Azione Cattolica, Base Italia ed altre.

Gualtieri: "Roma è una città della pace"

"Siamo qui con Sant'Egidio, con tanti cittadini e forze politiche, per la pace. Roma è una città della pace, e sosteniamo gli sforzi che il governo e l'Europa stanno facendo perché ci sia una soluzione politica". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, arrivando alla manifestazione. "È una situazione delicata. E noi siamo qui a portare la voce forte della città perché non ci sia una guerra. Roma è una città che ha nel suo Dna la pace e la cooperazione tra i popoli - ha sottolineato il sindaco -. L'Europa non può vedere minacce di invasione e non può vedere gli eserciti che si preparano. Sono immagini che toccano la nostra coscienza".