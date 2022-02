1/11 ©Ansa

Continuano le tensioni tra Russia e Ucraina. I due Paesi sono ormai da settimane impegnati in un botta e risposta che ha coinvolto la diplomazia mondiale e la comunità internazionale. Secondo la Cia, Mosca – nonostante continui a negarlo – avrebbe anche una data in mente per invadere l’Ucraina: 16 febbraio. Il nodo è l’ingresso di Kiev nella Nato, ma i motivi alla base dei venti di guerra che soffiano sull’Est Europa hanno in realtà radici più profonde (in foto, il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky)

