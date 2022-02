Crisi Russia-Ucraina, in calo le Borse europee. A Milano spread a 170

I venti di guerra in Europa portano giù le principali piazze d'affari: Milano apre a -2,3% e arriva a -3,9% dopo qualche ora. Così anche Francoforte, Londra, Parigi e Madrid. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,1311 sul dollaro. I valori del petrolio restano al massimo ascolta articolo Condividi

La tensione tra Russia e Ucraina influenza in negativo le Borse europee, che aprono la prima seduta della settimana in forte calo. Male Milano, che si sveglia a -2,3% e prosegue in discesa fino ad arrivare a -3,9%, per poi salire leggermente a -3,5%. Lo spread tra Btp e Bund sale a 170 punti, con il rendimento dei titoli decennali italiani all’1,90%, mentre soffrono le banche e gli istituti di credito: Mps a -6,6%, Banco Bpm a -7,1%, Bper a -6,2%, Unicredit e Intesa a -6%. In calo anche l’energia. A Piazza Affari vanno in rosso A2a (-2,9%), Enel (-2,8%), Eni (-2,2%), Hera e Erg (-2%), in controtendenza Snam che segna un +0,3%.

Tutte le principali Borse europee hanno aperto in flessione: -2,05% per Parigi, -2,33% per Francoforte, -0,11% per Londra e -2,43% per Madrid. Come succede a Milano, non migliorano i conti in mattinata, con Parigi che arriva a -2,9%, Francoforte a -3,1%, Londra a -1,7% e Madrid a -2,5%. Sui listini in generale pesa il calo delle banche (-3,4%), delle utility (-1,8%) e dell'energia (-1%). Sul fronte valutario l'euro scende a 1,1319 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 cede il 2,4%. Nel pomeriggio è attesa l'audizione al Parlamento europeo della presidente della Bce, Christine Lagarde, per il report annuale della Banca centrale europea.