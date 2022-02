Crisi Russia-Ucraina, timori di guerra: le ultime news in diretta

Mosca: nessuna ragione per invasione mercoledì

La Russia non ha alcun motivo per invadere l'Ucraina il 16 febbraio, come sostengono alcuni media occidentali. Lo ha sottolineato il primo vice rappresentante permanente di Mosca presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, parlando al Canale 4 della televisione britannica e citato dalla Tass. "Per quanto ne so, no, e non vedo alcun motivo per questo", ha risposto ad una domanda sull'eventualità di una invasione mercoledì.