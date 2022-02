Russia-Ucraina, Biden: “Attacco resta possibile. Pronti a negoziare”

"Gli Usa sono preparati, a prescindere da quello che accade, un attacco all'Ucraina resta sempre possibile". A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, parlando alla Casa Bianca degli ultimi sviluppi della crisi Russia-Ucraina e specificando che gli Usa "non hanno ancora verificato in questa fase" un ritiro delle truppe russe (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Biden ha poi detto che in caso di invasione "il mondo non dimenticherà" e che ci sarebbe "un costo umano immenso".