10/10 ©Ansa

Sempre il Center for Defense Strategies, un think tank indipendente che riunisce i principali esperti ucraini e internazionali, sostiene che "le forze russe stanno svolgendo attivamente attività operative e di addestramento al combattimento. Sono attualmente in corso esercitazioni congiunte delle forze armate di Russia e Bielorussia, denominate 'Determinazione alleata 2022', la cui fine è prevista per il 20 febbraio"