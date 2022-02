Vento di guerra tra Russia e Ucraina, cosa rischia l’Italia?

L'Italia rischia di perdere l'approvigionamento di gas naturale, che per il 40 per cento arriva da Mosca. Ma l'interdipendenza è a doppio filo. LO SKYWALL

Dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina l'Italia avrebbe solo da perderci. Oltre all'incertezza sui mercati finanziari, il nostro paese ci rimetterebbe in termini economici. Da una parte sul commercio: Mosca è infatti la 14esima destinazione al mondo per le merci italiane e lo scambio commerciale è pari a 20 miliardi di euro. E dall'altra, soprattutto, sul gas. L'Italia importa infatti circa il 40 per cento del proprio gas naturale, essenziale per scaldare le case e per generare elettricità, dalla Russia.

Vladimir Putin ha infatti un'arma molto potente in mano: i rubinetti del gas verso l'Europa. Il 38% del gas che tutti noi utilizziamo in Italia e in Europa arriva proprio da Mosca. Ma c'è anche un'altra faccia della medaglia perché il 67% del gas russo viene esportato in Unione Europea, quindi se possiamo parlare di dipendenza di Bruxelles verso Mosca dobbiamo ribadire anche il contrario: siamo il miglior cliente che Mosca può avere sul mercato e anche la Cina non ci può battere in questo senso.