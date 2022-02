Crisi Russia-Ucraina, timori di guerra: le ultime news in diretta

Il presidente Usa ha sentito Draghi anche ieri sera: hanno discusso degli "sforzi diplomatici e di deterrenza" in corso e riaffermato la prontezza a imporre "severi costi economici" alla Russia in caso di invasione. Prossima settimana previsto un incontro tra Blinken e Lavrov, oggi invece tra Kamala Harris e Zelensky alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Rimosso il ponte in costruzione in Bielorussia al confine con l'Ucraina