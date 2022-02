Russia, domani esercitazione con lancio di missili balistici

Il ministero della Difesa russo ha annunciato le manovre delle sue "forze strategiche", in particolare con il lancio di missili balistici e da crociera. Il portavoce del Cremlino: "Tutto si svolge in piena trasparenza e non desta preoccupazione negli altri Paesi"

Ministero Difesa: "Esercitazioni già pianificate"

approfondimento

Russia-Ucraina, Usa: "Così Mosca potrebbe attaccare Kiev"

ll ministero della Difesa russo, ha anche precisato che "le esercitazioni delle forze di deterrenza strategica erano state pianificate precedentemente per verificare la prontezza degli organi del comando militare, le squadre di combattimento di lancio, gli equipaggi delle navi da guerra e i vettori strategici di missili per l'attuazione dei compiti assegnati, nonché l'affidabilità degli armamenti per quanto riguarda le forze strategiche nucleari e non nucleari”.

Portavoce Cremlino: "Esercitazioni non destano preoccupazione in altri Paesi"

Queste esercitazioni, secondo il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, non devono destare timori negli altri Paesi in quanto si svolgono in piena trasparenza: "Si tratta di un processo di addestramento abbastanza regolare. E' preceduto da tutta una serie di notifiche a vari Paesi attraverso vari canali, tutto questo è chiaramente regolamentato e nessuno solleva domande o preoccupazioni". Le esercitazioni coincidono con l'ultimo giorno delle esercitazioni militari russe Allied Resolve in Bielorussia.