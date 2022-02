Crisi Russia-Ucraina, incontro Blinken Lavrov la prossima settimana

L’ incontro tra Blinken a Lavrov

Anthony Blinken ha infatti accettato un nuovo incontro con Sergei Lavrov sulla crisi dell'Ucraina. A renderlo noto è stato lo stesso dipartimento di Stato Usa, precisando che era stato il segretario di Stato a proporre l'incontro e poi il ministro russo ha dato la sua disponibilità per la fine della prossima settimana. Il portavoce di Blinken, Ned Price, ha detto che l'incontro si svolgerà in Europa "sempre che non ci sia un'ulteriore invasione russa". "Se invaderanno nei prossimi giorni - ha aggiunto - allora sarà chiaro che non sono mai stati seri sulla diplomazia". Ricordiamo che era stato lo stesso Blinken, nel suo discorso ieri all'Onu in cui aveva illustrato il piano con cui la Russia starebbe cercando di creare un pretesto per attaccare l'Ucraina, a rendere noto di aver chiesto a Lavrov un incontro.