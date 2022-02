Crisi Ucraina-Russia, Di Maio vede Lavrov: verso incontro Putin-Draghi

Visita del ministro degli Esteri italiano a Mosca: "Serve soluzione diplomatica per evitare ogni tipo di sanzioni". Il suo collega russo: "Non risolveremo tutti i problemi finché non ci mettermeo d'accordo su alcuni punti, tra l'esclusione dell'allargamento della Nato a Est". Il premier italiano conferma una sua prossima missione in Russia

"Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha riferito che c'è tutta la disponibilità russa a trovare una soluzione diplomatica". E' quanto ha detto Luigi Di Maio, al termine del suo incontro con il capo della diplomazia russa in merito alla crisi ucraina (gli aggiornamenti in tempo reale). Poi, in rifermento agli incontri avuti martedì a Kiev, il ministro degli Esteri ha riferito che "c'è dunque la disponibilità di entrambe le parti" e ha aggiunto che il governo ha risposto "positivamente" all'invito rivolto dal presidente Vladimir Putin al premier Mario Draghi per una vista a Mosca e si sta lavorando con la controparte russa per trovare una data per un incontro il "prima possibile". La conferma è poi arrivata dallo stesso Draghi: "Nei prossimi giorni mi recherò a Mosca".

Lavrov: "Escludere allargamento Nato"

"Oggi invieremo la lettera di risposta agli Usa, sarà resa pubblica", ha invece detto Lavrov durante la conferenza stampa a Mosca, sostenendo che "non risolveremo tutti i problemi finché non ci metteremo d'accordo su alcuni punti, tra cui il non allargamento a est della Nato e il non dispiegamento a est".