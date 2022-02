Crisi Russia-Ucraina, timori di guerra: le ultime news in diretta

Gli Stati Uniti non credono al ritiro delle truppe di Mosca. Per Washington è un falso annuncio da parte della Russia che invece avrebbe schierato altri 7.000 soldati e starebbe costruendo un ponte per invadere dalla Bielorussia. Per la segretaria al Tesoro americano Janet Yellen le sanzioni contro la Russia in caso di invasione dell'Ucraina avrebbero delle "ripercussioni mondiali". Prevista oggi una riunione del Consiglio europeo sulla crisi ucraina. Di Maio sarà da Lavrov