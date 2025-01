Brasile, torta all'arsenico uccide 3 donne: arrestata una parente

Il movente del delitto non è stato reso noto. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe avvelenato la farina utilizzata per preparare il dolce. Salvo per miracolo un bambino di 10 anni

Una donna è stata arrestata in Brasile con l'accusa di avere avvelenato un dolce natalizio che il 23 dicembre ha causato la morte di tre persone della stessa famiglia a Torres, nello stato di Rio Grande do Sul. Secondo gli inquirenti, l'indagata , Deise Moura dos Anjos, avrebbe effettuato ricerche online sull'arsenico, poi utilizzato nella torta letale. La donna è nuora di Zeli dos Anjos, la persona che ha preparato materialmente il dolce e che è finita a sua volta in ospedale, ma è riuscita a sopravvivere. Il movente del delitto non è stato reso noto. Secondo la direttrice dell'Istituto generale di perizia, Marguet Mittman, la donna ha avvelenato la farina utilizzata per preparare la torta. Le tre vittime sono le sorelle Neuza Denize Silva dos Anjos e Maida Berenice Flores da Silva e la figlia di Neuza, Tatiana Denize Silva dos Anjos. Salvo per miracolo un bambino di 10 anni.