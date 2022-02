Crisi Ucraina, Biden: “Avanti diplomazia, ma pronti a risposta”

“Crediamo che la Russia possa attaccare. Gli Usa hanno ragione di credere che la Russia intende attaccare l'Ucraina nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane. Sono convinto che Vladimir Putin ha preso la decisione di invadere. Andiamo avanti con la diplomazia, ma siamo pronti a rispondere”. Il presidente degli Usa Joe Biden ha parlato così alla nazione dalla Casa Bianca per dare un aggiornamento sugli sforzi “per perseguire la deterrenza e la diplomazia e sul rafforzamento delle truppe russe al confine ucraino" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Nella conferenza Biden ha detto che "nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sintonia" sulla crisi ucraina. Il presidente Usa ha ribadito: “Non invieremo truppe ma sosterremo Kiev, un attacco russo sarebbe un vero disastro. Ora la Russia ha una scelta: guerra o diplomazia, non è tardi per una de-escalation, non è mai troppo tardi" per la diplomazia. Biden infine ha detto che la Russia cerca di provocare l'Ucraina e di creare "false giustificazioni" per una guerra contro Kiev.