Putin: Italia grande partner. Ma Russia vale solo l'1,5% dell'export

Il presidente russo ha detto incontrando le aziende italiane che il nostro Paese è uno dei principali partner economici di Mosca. Ma quanto vale davvero la Russia per il commercio italiano?

Grande esercito, piccola economia In una classifica degli eserciti più temibili del mondo di certo quello russo meriterebbe un posto sul podio. Ma per quanto riguarda l’economia, la Federazione Russa è ben lontana dalle prime posizioni. Per capirci, se fosse un paese membro dell’Unione Europea, sarebbe il secondo più povero prima solo della Bulgaria in termini di Pil pro capite secondo i dati della Banca Mondiale. E con un Paese con una domanda interna così modesta non si possono fare grandi affari.

Russia 14esima destinazione per merci italiane Se è vero che nei primi 11 mesi del 2021 lo scambio commerciale è rimbalzato a quasi 20 miliardi, tornando vicino al livello pre-Covid, la Russia rimane solo la 14esima destinazione per le merci italiane. Per fare un confronto con un altro grande paese, lo scambio commerciale con gli Stati Uniti è sostanzialmente il triplo. Le esportazioni italiane in Russia non si sono mai riprese dall'invasione della Crimea da parte delle truppe di Mosca, a cui seguirono sanzioni internazionali e limitazioni al commercio. Lo stesso - se non peggio - potrebbe avvenire se il presidente Putin deciderà di attaccare militarmente l'Ucraina.

Per le imprese italiane che esportano, Mosca vale l’1,5 per cento del fatturato. Ovviamente per alcuni settori la quota di export verso la Russia è più rilevante, come per abbigliamento, mobili, elettrodomestici e macchinari. Ma anche in questi casi si rimane su percentuali a una cifra. Il commercio con l’Italia appare invece molto più significativo per la Russia. Per Mosca infatti Roma è il nono sbocco delle proprie merci, per più della metà rappresentate da gas naturale e petrolio.