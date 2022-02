Crisi Russia-Ucraina, primi segnali di distensione. News in diretta

Emergono segnali di distensione nella crisi tra Russia e Ucraina. Il parziale ritiro delle truppe russe dal confine fa sperare in una de-escalation, anche se il presidente degli Stati Uniti Biden spiega che la notizia "non è ancora verificata" e che " l'invasione resta sempre possibile ". Tuttavia, si dice pronto a "negoziare accordi scritti con Mosca". Il presidente russo Putin, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Scholz, assicura di non volere una guerra, ma chiede che la questione dell'espansione della Nato venga presto risolta. Il premier Draghi ha telefonato al presidente ucraino Zelensky per ribadire il "sostegno all'integrità dell'Ucraina". Intanto, il ministro degli Esteri Di Maio è arrivato a Kiev: "La diplomazia è l'unica arma per la pace, ma siamo pronti anche alla deterrenza". Giovedì andrà in Russia.