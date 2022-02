Crisi Russia-Ucraina, timori di guerra: le ultime news in diretta

La crisi Ucraina-Russia può essere vicina a una svolta: Putin e Biden "hanno accettato in linea di massima" di incontrarsi in un vertice su richiesta di Macron. Il summit, fa sapere l'Eliseo in veste di mediatore, "si terrà a patto che la Russia non invada l'Ucraina" e sarà poi esteso a "tutte le parti in causa". Il confronto tra i due presidenti si concentrerà sulla "sicurezza e stabilità strategica in Europa". Il lavoro di preparazione all'incontro inizierà questo giovedì con un colloquio tra il ministro degli Esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Blinken. Il vertice è stato concordato dalle parti dopo che Macron, in nottata, ha di nuovo parlato telefonicamente con Putin, come avvenuto nella giornata di ieri. La tensione resta comunque altissima: la Casa Bianca fa sapere che, al momento, la Russia sembra continuare i preparativi per un assalto in larga scala molto presto".