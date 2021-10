Dall'ingresso nel Kgb all'arrivo al Cremlino: il ritratto di Putin

Il leader russo, che parteciperà al G20 di Roma in collegamento video, è giunto al suo quarto mandato presidenziale. Ex agente sovietico, è diventato prima premier e poi presidente della Federazione russa. Secondo molti osservatori, la sua ascesa è accompagnata da un graduale processo di arretramento democratico Condividi:

Vladimir Putin nasce a San Pietroburgo il 7 ottobre 1952. Con la sua famiglia vive all'interno di una kommunalka, le abitazioni di epoca comunista con servizi condivisi con altri nuclei familiari. Due fratelli, uno morto nei primi anni di età e l'altro di malattia, per le conseguenze dell'assedio di Leningrado della Seconda guerra mondiale. Nonostante le condizioni poco agiate della famiglia, con la madre impiegata come operaia e il padre ex sommergibilista dell'esercito, Putin riesce comunque ad intraprendere gli studi nella sua città natale.

L'ingresso nel Kgb approfondimento G20 Roma, il programma e tutto quello che c'è da sapere Nel 1975 arriva una laurea in diritto internazionale a Leningrado. La svolta arriva subito dopo. Putin infatti in quello stesso anno si arruola nel Kgb, il potente servizio segreto dell'Unione Sovietica. Per i primi dieci anni Putin opera in Russia. Nel 1983, si sposa con Ljudmila Škrebneva, e hanno due figlie: Marija, nata nel 1985, ed Ekaterina, nel 1986. Nel 1985 Putin è inviato a Dresda, nell'allora Germania Est. Qui lavora in stretta collaborazione con la Stasi, il servizio segreto della Repubblica democratica tedesca. Putin rimane in Germania per cinque anni. Si tratta di un periodo delicato, con la caduta del muro di Berlino del 1989 e il crollo dei sistemi comunisti dell'Est Europa. Nel 1990 viene richiamato dal Kgb in patria, mentre l'Urss si avvia verso il declino.

L'ascesa in politica approfondimento G20 in Italia, i leader dei Paesi che parteciperanno al summit di Roma Il 25 dicembre 1991, dal Cremlino viene ammainata la bandiera rossa sovietica e viene issata quella della Federazione Russa. Putin si guadagna un posto all'interno della sezione Affari internazionali dell'Università di San Pietroburgo. Tre anni dopo, Putin viene eletto come deputato della Duma. Il presidente Boris Eltsin crede in lui, tanto da nominarlo prima a capo del Fsb, i servizi segreti russi, eredi del Kgb e poi da sponsorizzare il suo nome come premier. Tra le prime misure di Putin come capo del governo, il pugno duro contro i ribelli ceceni. L'immagine di "uomo forte" si rivela decisiva per acquistare popolarità. I primi successi militari in Cecenia contribuiscono a consolidare la sua posizione.

Putin presidente approfondimento G20, quali sono i Paesi membri Il 31 dicembre 1999, a pochi mesi dalla scadenza del mandato, Boris Eltsin decide di dimettersi. Contestualmente all'annuncio delle sue dimissioni, vi è anche quello del nome del suo successore. Si tratta proprio di Vladimir Putin. In quell'ultimo giorno del millennio e per i successivi tre mesi, Putin gestisce l'ordinaria amministrazione. Poi, la consacrazione con la vittoria elettorale delle presidenziali del marzo del 2000.

I primi due mandati approfondimento G20, dalle origini ad oggi: tutti i vertici dei leader mondiali. FOTO Durante il suo primo mandato, Putin concentra molti sforzi nel conflitto in Cecenia. La campagna cecena si collega anche a un altro importante problema: il terrorismo. Due gli episodi che destano maggiore clamore. Nel 2002, un gruppo ceceno prende in ostaggio il pubblico presente all'interno del teatro Dubrovka a Mosca. Il sequestro termina con l'irruzione delle forze speciali, uccidono tutti i terroristi ma anche almeno 90 persone tra gli ostaggi. L'altro grave episodio invece è del primo settembre 2004. I terroristi ceceni prendono di mira la scuola di Beslan, cittadina dell'Ossezia del Nord. Il blitz si rivela essere un'altra carneficina: morte 333 persone, di cui 186 minorenni. Eletto per la prima volta ufficialmente nel marzo del 2000 e riconfermato nella primavera del 2004, Putin al termine del suo secondo mandato deve cedere per legge lo scettro della presidenza. Dmitrij Medvedev prende il suo posto, ma il rapporto è solido e da dietro le quinte Putin è onnipresente.

La terza elezione approfondimento "America is back"? Le sfide e le insidie per Joe Biden al G20 di Roma Dopo i quattro anni di Medvedev, arriva un'altra staffetta: Putin torna al Cremlino, nella primavera del 2012. Questa volta, in base alle modifiche costituzionali introdotte, il mandato è di 6 anni e non più di 4. La sua popolarità sembra in crescita, anche se poco dopo la terza rielezione a Mosca si tengono alcune importanti manifestazioni di protesta.