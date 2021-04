Russia, manifestazioni per Navalny: quasi 1800 persone fermate

Proteste in diverse città del Paese per chiedere la liberazione dell'oppositore di Putin. La manifestazione più impoente si è svolta a Mosca, dove in migliaia hanno marciato per il centro della città con i telefoni cellulari illuminati e cartelli con la scritta "Libertà per Navalny"

Almeno 1.786 persone sono state fermate ieri in Russia durante le proteste in diverse città del Paese per chiedere la liberazione dell'oppositore Alexei Navalny. Loriporta l'ong Ovd-Info sul suo sito web. Secondo l'organizzazione, 806 fermi sono avvenuti a San Pietroburgo, 119 a Ufa e 68 a Kazan. Si registrano fermi in 97 città. La manifestazione più imponente si è svolta a Mosca, dove in migliaia hanno marciato on i telefoni cellulari illuminati e cartelli con la scritta "Libertà per Navalny" (GUARDA IL VIDEO IN ALTO).