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Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 19 al 25 ottobre

Lifestyle

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 19 al 25 ottobre 2026.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

È il momento di trasformare i desideri in progetti concreti. In amore la passione si accende e invita a prendere l’iniziativa, mentre sul lavoro nuove conoscenze potrebbero favorire la carriera. La fortuna sostiene le scelte coraggiose, purché ben ponderate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

 

1/12

TORO

L’inizio della settimana potrebbe portare nervosismo e qualche incomprensione. In amore evitate conclusioni affrettate e cercate il confronto, mentre sul lavoro sarà meglio concentrarsi sull’essenziale. La fortuna arriva dai piccoli piaceri e dai momenti di tranquillità.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

2/12
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GEMELLI

Una settimana vivace, anche se tra mercoledì e venerdì potrebbe affiorare un po’ di malinconia. In amore cresce l’audacia e le nuove conoscenze promettono scintille. Sul lavoro potrebbero presentarsi occasioni inattese, mentre la fortuna premia chi osa cambiare.

 

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3/12

CANCRO

Intuito e sensibilità rendono piacevoli i rapporti e favoriscono nuove amicizie. In amore saprete essere premurosi senza rinunciare alle vostre esigenze, mentre sul lavoro precisione e comunicazione vi distinguono. La fortuna potrebbe sorprendervi attraverso un incontro interessante.

 

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4/12
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LEONE

La settimana parte sottotono, ma il weekend promette un netto miglioramento. In amore potrebbe crearsi qualche tensione, mentre sul lavoro servirà maggiore attenzione ai dettagli. La fortuna torna a sorridervi da venerdì, riportando entusiasmo e leggerezza.

 

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5/12

VERGINE

Giornate ricche di stimoli favoriscono la socialità e gli interessi personali. In amore vi mostrate disponibili, ma cercate di non annoiarvi nella routine. Sul lavoro efficienza e capacità comunicative portano soddisfazioni. La fortuna accompagna nuove conoscenze, soprattutto nel tempo libero.

 

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6/12
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BILANCIA

Una fase di trasformazione vi spinge a rivedere alcune priorità. In amore potrebbero arrivare decisioni importanti o momenti particolarmente intensi, mentre sul lavoro riflettete sulla stabilità futura. La fortuna favorisce le intuizioni che cambiano la vostra prospettiva.

 

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7/12

SCORPIONE

Emozioni contrastanti richiedono pazienza, soprattutto nei primi giorni. In amore la tenerezza si alterna a possibili tensioni, mentre sul lavoro la determinazione vi aiuta a raggiungere gli obiettivi. La fortuna si concentra tra mercoledì sera e venerdì, quando sarete particolarmente intuitivi.

 

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8/12
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SAGITTARIO

La settimana inizia con entusiasmo e qualche notizia incoraggiante. In amore la spontaneità potrebbe conquistare una persona speciale, mentre sul lavoro si aprono possibilità di crescita o cambiamento. La fortuna sostiene le iniziative affrontate con fiducia e buon senso.

 

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9/12

CAPRICORNO

Organizzazione e lucidità vi permettono di gestire al meglio gli impegni. In amore il dialogo rafforza le coppie e favorisce incontri promettenti, mentre sul lavoro è tempo di valutare nuove prospettive. La fortuna accompagna le relazioni, ma nel weekend evitate discussioni familiari.

 

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10/12
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ACQUARIO

Una settimana impegnativa potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. In amore vecchie incomprensioni rischiano di riemergere, mentre sul lavoro sarà importante evitare polemiche. La fortuna richiede prudenza: meglio rimandare le decisioni delicate e non reagire d’impulso.

 

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11/12

PESCI

Fiducia e costanza vi aiutano a dare forma ai vostri propositi. In amore un incontro potrebbe accendere la curiosità, ma servirà prendere l’iniziativa. Sul lavoro si prospettano cambiamenti e nuove direzioni, mentre la fortuna favorisce le opportunità valutate con attenzione.

 

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