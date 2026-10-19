Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 19 al 25 ottobre 2026.
Quello che devi sapere
ARIETE
È il momento di trasformare i desideri in progetti concreti. In amore la passione si accende e invita a prendere l’iniziativa, mentre sul lavoro nuove conoscenze potrebbero favorire la carriera. La fortuna sostiene le scelte coraggiose, purché ben ponderate.
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TORO
L’inizio della settimana potrebbe portare nervosismo e qualche incomprensione. In amore evitate conclusioni affrettate e cercate il confronto, mentre sul lavoro sarà meglio concentrarsi sull’essenziale. La fortuna arriva dai piccoli piaceri e dai momenti di tranquillità.
GEMELLI
Una settimana vivace, anche se tra mercoledì e venerdì potrebbe affiorare un po’ di malinconia. In amore cresce l’audacia e le nuove conoscenze promettono scintille. Sul lavoro potrebbero presentarsi occasioni inattese, mentre la fortuna premia chi osa cambiare.
CANCRO
Intuito e sensibilità rendono piacevoli i rapporti e favoriscono nuove amicizie. In amore saprete essere premurosi senza rinunciare alle vostre esigenze, mentre sul lavoro precisione e comunicazione vi distinguono. La fortuna potrebbe sorprendervi attraverso un incontro interessante.
LEONE
La settimana parte sottotono, ma il weekend promette un netto miglioramento. In amore potrebbe crearsi qualche tensione, mentre sul lavoro servirà maggiore attenzione ai dettagli. La fortuna torna a sorridervi da venerdì, riportando entusiasmo e leggerezza.
VERGINE
Giornate ricche di stimoli favoriscono la socialità e gli interessi personali. In amore vi mostrate disponibili, ma cercate di non annoiarvi nella routine. Sul lavoro efficienza e capacità comunicative portano soddisfazioni. La fortuna accompagna nuove conoscenze, soprattutto nel tempo libero.
BILANCIA
Una fase di trasformazione vi spinge a rivedere alcune priorità. In amore potrebbero arrivare decisioni importanti o momenti particolarmente intensi, mentre sul lavoro riflettete sulla stabilità futura. La fortuna favorisce le intuizioni che cambiano la vostra prospettiva.
SCORPIONE
Emozioni contrastanti richiedono pazienza, soprattutto nei primi giorni. In amore la tenerezza si alterna a possibili tensioni, mentre sul lavoro la determinazione vi aiuta a raggiungere gli obiettivi. La fortuna si concentra tra mercoledì sera e venerdì, quando sarete particolarmente intuitivi.
SAGITTARIO
La settimana inizia con entusiasmo e qualche notizia incoraggiante. In amore la spontaneità potrebbe conquistare una persona speciale, mentre sul lavoro si aprono possibilità di crescita o cambiamento. La fortuna sostiene le iniziative affrontate con fiducia e buon senso.
CAPRICORNO
Organizzazione e lucidità vi permettono di gestire al meglio gli impegni. In amore il dialogo rafforza le coppie e favorisce incontri promettenti, mentre sul lavoro è tempo di valutare nuove prospettive. La fortuna accompagna le relazioni, ma nel weekend evitate discussioni familiari.
ACQUARIO
Una settimana impegnativa potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. In amore vecchie incomprensioni rischiano di riemergere, mentre sul lavoro sarà importante evitare polemiche. La fortuna richiede prudenza: meglio rimandare le decisioni delicate e non reagire d’impulso.
PESCI
Fiducia e costanza vi aiutano a dare forma ai vostri propositi. In amore un incontro potrebbe accendere la curiosità, ma servirà prendere l’iniziativa. Sul lavoro si prospettano cambiamenti e nuove direzioni, mentre la fortuna favorisce le opportunità valutate con attenzione.