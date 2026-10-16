Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 ottobre segno per segno

Entusiasmo e fiducia vi aiutano a guardare avanti e a trovare nuove motivazioni nella vita privata e professionale. In amore sono favoriti gli incontri e la complicità, mentre sul lavoro determinazione e spirito competitivo vi spingono a migliorare; la fortuna è positiva e accompagna le iniziative ben ragionate.

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