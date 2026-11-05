Introduzione

Il ristorante basco Asador Etxebarri ha conquistato il primo posto nella classifica The World's 50 Best Restaurants 2026 (L'ELENCO COMPLETO), seguito dal Gaggan di Bangkok e dall'Alchemist di Copenaghen. L'Italia si distingue con cinque insegne nella Top 50 e il riconoscimento di Jessica Rosval di Al Gatto Verde come Miglior Chef Donna del Mondo. Atomix, a New York, è stato l'unico ristorante degli Stati Uniti a entrare nei primi 50. La cerimonia di premiazione si è tenuta per la prima volta a Lima, in Perù, presso il Teatro Municipal. La capitale peruviana ha confermato la sua centralità gastronomica globale grazie ai prestigiosi piazzamenti di locali come Kjolle (numero 7), Mérito (numero 13) e Mayta (numero 45), affiancati dai precedenti vincitori globali Central e Maido nella Hall of Fame "Best of the Best".