Morta Nadia Santini, la chef 3 stelle Michelin del ristorante Dal Pescatore aveva 73 anniCronaca
Si è spenta il 2 novembre la titolare, insieme al marito Antonio Santini, del famoso ristorante Dal Pescatore di Runate, in provincia di Mantova. Nadia Santini è stata la prima donna chef in Italia ad essere premiata con tre stelle Michelin. Nel 2013 aveva anche ricevuto il riconoscimento di miglior chef donna del mondo al concorso The World's 50 Best Restaurants del periodico Restaurant
È morta a 73 anni Nadia Santini. Prima chef donna a ottenere la stella Michelin, Nadia Santini era malata da circa vent’anni ma in tutto questo tempo non aveva mai smesso di lavorare portando il suo ristorante ai vertici della cucina italiana. La chef era la titolare, insieme al marito Antonio Santini, del famoso ristorante di alta cucina Dal Pescatore a Runate, in provincia di Mantova: un locale in cui assaporare le migliori specialità mantovane declinate in chiave creativa ed elegante. La chef Santini si è spenta il 2 novembre circondata dalla sua famiglia. “Nadia, circondata dai suoi più cari affetti, si è addormentata nella pace ed è salita in cielo”, sono le parole con le quali i familiari, sui social, hanno dato la notizia. “Ha tracciato un solco profondo nelle nostre vite volto alla sensibilità, all’empatia e all’amore. Le siamo grati per averci educato al rigore morale, all’etica del lavoro e alla semplicità. Grazie Nadia, grazie Mamma”.
La carriera
La passione di Nadia Santini per la cucina era iniziata da piccola, imparando a cucinare da autodidatta. Nadia Santini era nata a San Pietro Mussolino, nel Vicentino, in una famiglia di contadini. Aveva studiato Scienze dell’alimentazione all’istituto tecnico femminile e aveva poi affinato le proprie doti grazie alla suocera, conosciuta dopo l’incontro con quello che sarebbe diventato suo marito, Antonio Santini.
La carriera
Santini è stata la prima chef donna italiana a ricevere il massimo riconoscimento nel mondo della cucina: la prima Stella Michelin è arrivata nel 1982, seguita sei anni dopo dalla seconda; infine la terza Stella Michelin, conquistata nel 1996 e da allora mantenuta diventando la più longeva d’Italia. Un altro riconoscimento importante è arrivato nel 2013, quando la rivista Restaurant l’ha nominata miglior chef donna del mondo, Veuve Clicquot World's Best Female Chef, nell'ambito dei The World's 50 Best Restaurant. Le stessa amava definire la propria cucina “umanistica” perché caratterizzata da un legame con la storia della sua terra e dagli affetti. A portare avanti il suo nome ora sono i figli, Giovanni e Alberto, nati rispettivamente nel 1976 e nel 1983.