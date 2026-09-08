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Oroscopo del giorno, le previsioni dell’8 settembre segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo dell’8 settembre.

 

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata parte con qualche altalena d’umore, ma ritroverete presto energia, ottimismo e determinazione per affrontare ogni situazione. In amore mostrate attenzione e disponibilità, mentre sul lavoro la tenacia vi aiuta a ottenere risultati importanti; la fortuna accompagna le vostre iniziative.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Una giornata piacevole e armoniosa vi regala benessere e una maggiore voglia di godervi i piccoli piaceri della vita. In amore cresce l’intesa, sul lavoro potete contare su lucidità e decisione, mentre la fortuna vi invita a muovervi con prudenza e buon senso.

 

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2/12
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GEMELLI

Il cielo vi offre dinamismo e ottimismo, aiutandovi a gestire con entusiasmo gli impegni e le situazioni quotidiane. In amore lasciate più spazio alle emozioni, sul lavoro collaborazione e creatività fanno la differenza e la fortuna sostiene le vostre scelte.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

La giornata alterna qualche momento di sensibilità a una piacevole armonia soprattutto nella vita privata. In amore calore e spontaneità favoriscono l’intesa, sul lavoro il vostro altruismo può rafforzare un rapporto importante e la fortuna porta soddisfazioni nelle questioni domestiche.

 

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4/12
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LEONE

Avrete voglia di essere protagonisti e di far emergere la vostra personalità, ma sarà importante evitare qualche eccesso. In amore prevalgono leggerezza e complicità, sul lavoro siete efficienti e produttivi, mentre la fortuna vi consiglia di valutare bene ogni scelta.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Una giornata luminosa vi rende più sicuri, brillanti e comunicativi, con una bella energia da sfruttare al meglio. In amore cresce il romanticismo, sul lavoro arrivano occasioni favorevoli e la fortuna vi accompagna soprattutto nelle nuove opportunità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Il clima generale è molto positivo e favorisce intuizioni, serenità e la possibilità di portare avanti con successo ciò che avete in mente. In amore ritrovate complicità e ascolto, sul lavoro la costanza verrà premiata e la fortuna sostiene i vostri progetti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Serenità e voglia di cambiamento caratterizzano una giornata in cui potrete guardare al futuro con maggiore entusiasmo. In amore sorprendete chi vi sta accanto con fantasia e passione, sul lavoro affrontate le difficoltà con intelligenza e la fortuna porta soddisfazioni inattese.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

La vostra sensibilità si unisce oggi a una grande forza d’azione, permettendovi di affrontare con sicurezza sia la vita privata sia gli impegni quotidiani. In amore i rapporti diventano più solidi e per i single possono arrivare incontri sorprendenti; sul lavoro trovate soluzioni efficaci e la fortuna vi sostiene.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Il cielo vi regala sicurezza, energia e un tono vitale in crescita, con qualche piccolo ostacolo destinato a passare rapidamente. In amore avete voglia di rafforzare i legami e guardare avanti, sul lavoro competenza e responsabilità vengono riconosciute e la fortuna favorisce i vostri passi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Una giornata equilibrata vi aiuta a conciliare razionalità e sensibilità, favorendo serenità nei rapporti personali e sociali. In amore comprendete meglio le esigenze di chi vi sta accanto, sul lavoro gestite bene anche i cambiamenti e la fortuna premia la vostra capacità di cogliere le occasioni.

 

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11/12

PESCI

Il quadro generale è positivo e vi spinge verso una giornata dinamica, ricca di intuizioni e piccoli stimoli da vivere con entusiasmo. In amore seguite il vostro intuito per superare eventuali incomprensioni, sul lavoro siete efficienti anche davanti agli imprevisti e la fortuna accompagna le vostre iniziative.

 

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