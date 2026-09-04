Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 4 settembre.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 3 settembre
I numeri vincenti del Lotto del 4 settembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 4 settembre 2026:
- Bari: 76 - 30 - 75 - 20 - 55
- Cagliari: 72 - 25 - 7 - 74 - 28
- Firenze: 39 - 51 - 29 - 56 - 64
- Genova: 38 - 8 - 82 - 53 - 68
- Milano: 16 - 6 - 10 - 72 - 11
- Napoli: 81 - 55 - 23 - 57 - 88
- Palermo: 66 - 5 - 85 - 37 - 45
- Roma: 52 - 70 - 69 - 28 - 1
- Torino: 84 - 12 - 51 - 23 - 33
- Venezia: 69 - 62 - 45 - 70 - 43
- Nazionale: 39 - 19 - 74 - 65 - 32
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di venerdì 4 settembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 4 settembre sono:
5 - 6 - 8 - 12 - 16 - 25 - 30 - 38 - 39 - 51 - 52 - 55 - 62 - 66 - 69 - 70 - 72 - 76 - 81 - 84
Numero oro: 76
Doppio oro: 76 - 30
Extra: 7 - 10 - 20 - 23 - 28 - 29 - 37 - 45 - 53 - 56 - 57 - 74 - 75 - 82 - 85
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 4 settembre
Ecco i numeri estratti il 4 settembre 2026:
La combinazione vincente è: 08 - 44 - 60 - 73 - 86 - 89
Il numero Jolly è: 57
Il numero Superstar è: 42
Jackpot del Superenalotto del 04-09-2026: 219.500.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 05-09-2026: 220.500.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 1 totalizzano Euro: 156.649,12
- Punti 4: 357 totalizzano Euro: 447,58
- Punti 3: 14.803 totalizzano Euro: 32,46
- Punti 2: 260.187 totalizzano Euro: 5,73
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 3SS: 49 totalizzano Euro: 3.246,00
- Punti 2SS: 1.123 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 8.030 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 16.415 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 91 totalizzano Euro: 4.550,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.712 totalizzano Euro: 41.136,00
Vincite WinBox 1: 1.914 totalizzano Euro: 47.850,00
Vincite WinBox 2: 227.843 totalizzano Euro: 463.120,00
Totale vincite Seconda Chance: 13.803
Totale vincite WinBox: 229.757
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 5 settembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 67 (manca da 160 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 118 estrazioni)
- Milano 65 (manca da 105 estrazioni)
- Nazionale 78 (manca da 92 estrazioni)
- Firenze 66 (manca da 90 estrazioni)
- Firenze 24 (manca da 87 estrazioni)
- Palermo 13 (manca da 87 estrazioni)
- Bari 21 (manca da 85 estrazioni)
- Bari 12 (manca da 82 estrazioni)
- Torino 25 (manca da 81 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 160 estrazioni) – 21 (da 85) – 12 (da 82)
- Cagliari 34 (manca da 69 estrazioni) – 20 (da 66) – 11 (da 57)
- Firenze 66 (manca da 90 estrazioni) – 24 (da 87) – 74 (da 75)
- Genova 21 (manca da 72 estrazioni) – 54 (da 68) – 59 (da 51)
- Milano 65 (manca da 105 estrazioni) – 90 (da 66) – 57 (da 64)
- Napoli 11 (manca da 64 estrazioni) – 77 (da 61) – 78 (da 54)
- Palermo 13 (manca da 87 estrazioni) – 68 (da 70) – 20 (da 57)
- Roma 13 (manca da 76 estrazioni) – 30 (da 59) – 11 (da 45)
- Torino 25 (manca da 81 estrazioni) – 90 (da 69) – 36 (da 66)
- Venezia 31 (manca da 118 estrazioni) – 20 (da 65) – 68 (da 58)
- Nazionale 78 (manca da 92 estrazioni) – 85 (da 62) – 54 (da 61)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 5 settembre sono:
- 48 (manca da 69 estrazioni) - 5 (da 60) - 41 (da 58) - 35 (da 46) - 87 (da 45)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record