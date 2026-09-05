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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 5 settembre: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 5 settembre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).

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Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 4 settembre

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I numeri vincenti del Lotto del 5 settembre

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 5 settembre 2026:

  • Bari:                X - X - X - X - X
  • Cagliari:          X - X - X - X - X
  • Firenze:          X - X - X - X - X
  • Genova:          X - X - X - X - X
  • Milano:           X - X - X - X - X
  • Napoli:            X - X - X - X - X
  • Palermo:         X - X - X - X - X
  • Roma:              X - X - X - X - X
  • Torino:             X - X - X - X - X
  • Venezia:           X - X - X - X - X
  • Nazionale:       X - X - X - X - X

 

Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di sabato 5 settembre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 5 settembre sono:

 

X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X

 

Numero oro: X

 

Doppio oro: X - X

 

Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto, jackpot e numeri del 5 settembre

Ecco i numeri estratti il 5 settembre 2026:

 

La combinazione vincente è: X - X - X - X - X - X 

 

Il numero Jolly è: X

 

Il numero Superstar è: X

 

Jackpot del Superenalotto del 05-09-2026: 220.500.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 8 settembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Bari               67 (manca da 161 estrazioni)
  • Venezia         31 (manca da 119 estrazioni)
  • Milano          65 (manca da 106 estrazioni)
  • Nazionale     78 (manca da 93 estrazioni)
  • Firenze          66 (manca da 91 estrazioni)
  • Firenze          24 (manca da 88 estrazioni)
  • Palermo        13 (manca da 88 estrazioni)
  • Bari                21 (manca da 86 estrazioni)
  • Bari                12 (manca da 83 estrazioni)
  • Torino            25 (manca da 82 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari          67 (manca da 161 estrazioni) – 21 (da 86) – 12 (da 83)
  • Cagliari    34 (manca da 70 estrazioni) – 20 (da 67) – 11 (da 58)
  • Firenze    66 (manca da 91 estrazioni) – 24 (da 88) – 74 (da 76)
  • Genova    21 (manca da 73 estrazioni) – 54 (da 69) – 59 (da 52)
  • Milano     65 (manca da 106 estrazioni) – 90 (da 67) – 57 (da 65)
  • Napoli       11 (manca da 65 estrazioni) – 77 (da 62) – 78 (da 55)
  • Palermo   13 (manca da 88 estrazioni) – 68 (da 71) – 20 (da 58)
  • Roma        13 (manca da 77 estrazioni) – 30 (da 60) – 11 (da 46)
  • Torino       25 (manca da 82 estrazioni) – 90 (da 70) – 36 (da 67)
  • Venezia     31 (manca da 119 estrazioni) – 20 (da 66) – 68 (da 59)
  • Nazionale 78 (manca da 93 estrazioni) – 85 (da 63) – 54 (da 62)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto dell'8 settembre sono:

 

  • 48 (manca da 70 estrazioni) - 5 (da 61) - 41 (da 59) - 35 (da 47) - 87 (da 46)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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