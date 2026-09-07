Oroscopo settimana, cosa prevedono gli astri dal 7 al 13 settembre

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da vivere al meglio possibile. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti stupiranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 7 al 13 settembre.

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