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Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 4 settembre

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà da segnare sul calendario? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 4 settembre.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata un po’ altalenante, ma riuscirete a ritrovare equilibrio e voglia di guardare avanti. In amore lasciate spazio ai sentimenti, sul lavoro arrivano possibilità interessanti e la fortuna vi sostiene nelle scelte che farete con intelligenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

La giornata vi offre lucidità e concretezza, aiutandovi a capire meglio come muovervi. In amore seguite le emozioni, nel lavoro affrontate le sfide con ingegno e la fortuna favorisce le occasioni da cogliere al momento giusto.

 

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GEMELLI

Una giornata vivace e imprevedibile vi restituisce entusiasmo e voglia di stare con gli altri. In amore siete aperti e coinvolgenti, sul lavoro comunicazione e diplomazia vi favoriscono e la fortuna accompagna nuovi incontri e opportunità.

 

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3/12

CANCRO

La giornata vi invita a dedicarvi agli affetti e a ritrovare maggiore serenità. In amore crescono romanticismo e vicinanza, sul lavoro serve pazienza mentre la fortuna vi sostiene quando affrontate le situazioni con fiducia.

 

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4/12
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LEONE

Giornata positiva, dinamica e ricca di occasioni per esprimere il vostro carattere socievole. In amore aumentano intesa e passione, sul lavoro la voglia di mettervi in gioco vi premia e la fortuna sostiene le vostre iniziative.

 

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5/12

VERGINE

Sentite il bisogno di rinnovarvi e ripartire con maggiore energia, lasciando alle spalle qualche preoccupazione. In amore recuperate attenzione e complicità, sul lavoro siete pronti al cambiamento e la fortuna vi accompagna nei rapporti.

 

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6/12
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BILANCIA

La giornata alterna qualche tensione a momenti piacevoli che vi aiutano a ritrovare leggerezza. In amore crescono passione e possibilità di incontro, sul lavoro arrivano occasioni interessanti e la fortuna premia prudenza e buon senso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Una giornata equilibrata vi invita a recuperare energie e concedervi qualche momento di pausa. In amore ritrovate intensità e complicità, sul lavoro procedete con calma e la fortuna sostiene ciò che avete già costruito.

 

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SAGITTARIO

Entusiasmo, curiosità e voglia di vivere rendono la giornata particolarmente stimolante. In amore cresce la passione, sul lavoro costruite basi solide per il futuro e la fortuna favorisce nuovi progetti ed esperienze.

 

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9/12

CAPRICORNO

Giornata variabile, con qualche momento di nervosismo ma anche una crescente serenità. In amore tornano passione ed emozioni, sul lavoro l’ambizione porta risultati se mantenete equilibrio e la fortuna agisce discretamente a vostro favore.

 

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ACQUARIO

Una giornata brillante vi rende socievoli, creativi e pronti ad affrontare ogni situazione con leggerezza. In amore superate facilmente le incomprensioni, sul lavoro arrivano conferme e la fortuna porta soddisfazioni attraverso le relazioni.

 

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11/12

PESCI

Una giornata dinamica vi regala energia, fascino e determinazione per inseguire ciò che desiderate. In amore ritrovate sintonia, sul lavoro siete efficaci e determinati e la fortuna vi avvicina a una svolta positiva.

 

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