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Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 settembre

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà da segnare sul calendario? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 3 settembre.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata si preannuncia piacevole e leggera: riuscirete a gestire con grande autocontrollo anche le piccole tensioni famigliari. In amore il momento è favorevole e vi regala una forte carica di passione; è l'occasione perfetta per farsi avanti con chi vi piace. Sul lavoro dimostrerete grande visione, ponendo le basi per progetti ambiziosi. La fortuna si rivela stabile e vi permette di affrontare ogni situazione con il giusto equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Il buonumore e la voglia di fare caratterizzano l'inizio di questa giornata, spingendovi verso uno spirito più leggero e aperto. In amore si respira una bellissima intesa: la capacità di ascolto e condivisione rafforzerà il legame con il partner. Nel lavoro sarete instancabili e determinati nel raggiungere i vostri obiettivi. La fortuna vi accompagna attraverso una saggia voce interiore che vi guida a gestire bene ogni risorsa a disposizione.

 

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GEMELLI

Un'ondata di ottimismo e simpatia vi renderà il punto di riferimento nei rapporti vicini, aiutandovi a superare un piccolo nervosismo. Nel campo sentimentale le stelle suggeriscono di accorciare le distanze, vivendo la relazione con maggiore vicinanza e senza timore per la propria libertà. Sul lavoro sarete dinamici e ricchi di energie, mietendo ampi successi. La fortuna generale si dimostra benevola, regalando serenità e spensieratezza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Una giornata guidata da fascino e savoir-faire vi permetterà di risolvere ogni piccolo ostacolo e di risplendere nei contesti sociali. In amore si prospetta un'atmosfera avvolgente: i single troveranno avventure coinvolgenti, mentre le coppie riscopriranno nuova intesa. Sul lavoro metterete da parte l'indolenza con una straordinaria produttività. La fortuna vi sorride e vi dona un intuito speciale per fare sempre le scelte più azzeccate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

 

4/12
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LEONE

I rapporti d'amicizia e le relazioni personali saranno i veri protagonisti della giornata, portando piacevoli novità e grandi soddisfazioni. In amore il vostro calore umano sarà irresistibile e profondamente apprezzato da chi vi sta accanto. Nel lavoro la vostra arguzia vi renderà stimati e capaci di superare sfide complesse. La fortuna vi consiglia moderazione e saggezza, aiutandovi a mantenere la rotta ideale con naturale stabilità.

 

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5/12

VERGINE

La giornata parte con ottimo senso pratico e grande lucidità, utili per gestire al meglio ogni questione e proteggervi dalle ingiustizie. In amore si prevedono momenti di intensa tenerezza e una passione pronta a decollare. Sul piano lavorativo l'impegno costante e la cura dei dettagli vi regaleranno enormi soddisfazioni. Per quanto riguarda la fortuna, potrete fare affidamento su una spiccata prudenza che vi guiderà nelle scelte migliori.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

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BILANCIA

Il clima della giornata è frizzante e ricco di entusiasmo, ideale per ritrovare energie anche attraverso l'attività fisica. In amore saprete ascoltare il partner con pazienza, spianando la strada a progetti di coppia davvero importanti. Sul lavoro la vostra intelligenza brillante vi consentirà di superare la concorrenza con estrema facilità. La fortuna vi protegge, ma vi invita comunque a muovervi sempre con intelligenza ed equilibrio.

 

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SCORPIONE

Una profonda forza morale e la consueta gentilezza vi aiuteranno ad affrontare la giornata al meglio, senza affaticare troppo il fisico. In amore brillerete di un fascino travolgente: la schiettezza nella comunicazione renderà speciale il dialogo con la persona amata. Nel lavoro la visione a lungo termine vi farà fare grandi progressi. La fortuna vi raccomanda solo un minimo di cautela, preservando il vostro benessere generale.

 

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SAGITTARIO

Anche se i molti impegni potrebbero causare un po' di stanchezza, vi basterà ritagliarvi un momento di svago per ritrovare la serenità. In amore la passione torna a farsi sentire intensa, ideale per programmare nuovi progetti a due o vivere belle avventure. Sul lavoro affronterete ogni competizione con spirito leale e grande dignità. La fortuna vi assiste grazie a una notevole forza di volontà e a un'ottima capacità organizzativa.

 

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9/12

CAPRICORNO

La giornata si rivela dinamica e positiva: l'intuito vigile vi permetterà di risolvere con prontezza ogni imprevisto. Nei sentimenti basterà dedicare qualche attenzione in più a chi vi ama per vivere momenti magici e ricchi di romanticismo. Nel lavoro dimostrerete grande competenza, conquistando la stima di colleghi e superiori. La sorte è favorevole e vi regala il giusto spazio per concedervi anche qualche meritata gratificazione.

 

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ACQUARIO

Ottimismo, benessere e buonumore accompagneranno tutta la giornata, regalandovi la spinta ideale per osare in nuovi progetti. In amore trionfano la complicità e i sentimenti duraturi, conditi da un tocco di grande entusiasmo. Sul piano professionale la preparazione e l'originalità vi renderanno insuperabili e molto ammirati. La fortuna vi è amica e vi offre intuizioni brillanti per cogliere al volo le occasioni più promettenti.

 

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11/12

PESCI

Una straordinaria grinta e un'energia contagiosa vi permetteranno di ampliare i vostri orizzonti e realizzare nuovi progetti. In amore la passione avrà la meglio, regalandovi momenti intensi e un forte avvicinamento con la persona desiderata. Nel lavoro la capacità comunicativa e la genialità vi condurranno dritti ai vostri scopi. La fortuna risulterà decisamente propizia, proteggendo ogni vostra iniziativa con grande efficacia.

 

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