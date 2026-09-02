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Oroscopo del 2 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Introduzione

Pronti? Si parte per vivere da vicino una nuova giornata: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 2 settembre.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La vostra indole avventurosa trova oggi piccoli freni temporanei, ma l'intelligenza e la serenità interiore vi consentiranno di procedere dritti per la vostra strada. Farete bene a dedicarvi con più cura ai rapporti familiari. In amore, mostrate sensibilità ed evitate di dare peso agli sbalzi d'umore del partner; per chi è solo si prospetta una fase di conquiste. Sul lavoro, la serietà e le capacità di mediazione portano finalmente risultati concreti. La fortuna richiede prudenza: meglio evitare mosse azzardate e procedere a passo sicuro.

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

 La giornata parte bene grazie a una solida forma fisica e a una buona dose di serenità. Un'attitudine flessibile vi permetterà di dedicarvi anche a nuove attività o passatempi distensivi. In amore vi mostrerete disponibili e comunicativi, ideali per creare intesa, a patto di scacciare le gelosie sul finire del giorno. Nel lavoro, l'impegno è grande e i progetti ambiziosi: serve calibrare bene le energie per raggiungere le mete stabilite. La fortuna vi sorride attraverso intuizioni e opportunità che vi invitano a muovervi sempre con ponderazione.

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GEMELLI

Un'atmosfera vivace vi spinge a coltivare interessi interiori e culturali, fondamentali per la serenità. Restano da gestire con cautela solo alcune vecchie questioni familiari. In amore la tipica dolcezza e l'umorismo vi aiuteranno a superare i momenti di silenzio o distanza nel rapporto. Nel lavoro sarete insuperabili: la vostra capacità di trovare compromessi e la disinvoltura nella comunicazione saneranno vecchi contrasti. La fortuna vi accompagna grazie a tempismo e intuizioni efficaci per risolvere le questioni pratiche rimaste in sospeso.

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CANCRO

Il vostro spiccato intuito sarà l'arma vincente per percepire gli stati d'animo altrui e superare i contrattempi della giornata con grande vitalità e adattamento. Nei sentimenti si respirano atmosfere magiche e passioni intense, anche se è preferibile rimanere coerenti con la realtà senza pretendere troppo. Sul fronte lavorativo metterete in campo un'efficienza organizzativa lodevole e una pianificazione lungimirante. La fortuna richiede cautela nei progetti a lungo termine, ma vi aiuta a valutare chiaramente ogni passo futuro.

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LEONE

Prosegue un momento favorevole che permette di rimettere in sesto diversi ambiti della vita, dai rapporti personali alle aspirazioni intime. In amore sarete attenti e concilianti verso ogni desiderio della persona amata, prestando attenzione a non annullarvi. Nel lavoro gestirete i compiti quotidiani con il sorriso e grande estro; le relazioni con i colleghi risultano facili e piacevoli grazie alla vostra delicatezza. Per quanto riguarda la fortuna in generale, conviene frenare l'impulsività e sospendere temporaneamente le iniziative avventate.

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VERGINE

Una grande astuzia e il desiderio di affermazione vi rendono determinati a non farvi condizionare da nessuno in questa giornata. In amore, cercate di non mostrare troppa rigidità: aprendo il cuore farete spazio a profonde manifestazioni d'affetto o a nuovi promettenti incontri. Sul lavoro la profondità mentale, l'autoironia e la gentilezza vi faranno apprezzare da tutti, smontando anche i tentativi di ostruzionismo. La fortuna vi protegge nei passi legati alle decisioni pratiche, pur mantenendo la vostra solita e preziosa oculatezza.

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BILANCIA

Il clima si presenta sereno e vi regalerà charme oltre a un bel successo nelle relazioni. Evitate però attività troppo stancanti per il corpo, preferendo discipline dolci. In amore vi godrete momenti radiosi ed espansivi con il partner, mentre chi è in cerca di avventure troverà occasioni divertenti e stimolanti. Sul lavoro sarete dinamici e liberi di agire; alcuni cambiamenti inaspettati apriranno svolte positive per la carriera. La fortuna vi assiste e vi concede la possibilità di concedervi anche qualche piacevole gratificazione personale.

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SCORPIONE

Una spiccata sensibilità e il sesto senso vi guidano nell'armonizzare l'ambiente circostante, favorendo la serenità in famiglia. Nei sentimenti si prevede grande sintonia di coppia; per chi è solo è il momento di uscire dal guscio e accettare nuovi inviti che nascondono occasioni interessanti. Nel lavoro vi dimostrerete veri fuoriclasse, affrontando qualsiasi impegno con intelligenza e senso pratico. Per quanto riguarda la fortuna, la prudenza suggerisce di valutare attentamente le situazioni prima di lanciarsi in avventure troppo azzardate.

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SAGITTARIO

La giornata richiede energia e forza di volontà per riorganizzare le abitudini e gestire qualche piccolo ostacolo con successo. In amore conviene mettere da parte la fretta per ascoltare davvero le esigenze di chi vi sta accanto, evitando di dare peso a passeggeri malumori. Nel lavoro l'approccio razionale e la fermezza vi saranno d'aiuto, ma dovrete usare diplomazia nei rapporti con i colleghi. La fortuna suggerisce di mantenere un profilo moderato per un paio di giorni, in attesa di tempi più disinvolti.

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CAPRICORNO

Forma fisica e buon senso vi permetteranno di trovare ottime soluzioni ai problemi familiari e di schivare inutili seccature. In amore l'attrazione reciproca permetterà di superare i piccoli ostacoli comunicativi, mentre chi cerca l'anima gemella potrebbe vivere sorprese inattese. Sul lavoro brillerete con discrezione: la vostra dedizione verrà notata da chi di dovere senza bisogno di ostentazione. La fortuna vi accompagna nelle scelte di gestione quotidiana, a patto di ricordare che il benessere personale viene prima di tutto.

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ACQUARIO

Il panorama astrale si presenta sereno e ricco di buone opportunità, specialmente per la vita affettiva e familiare. Nel campo dei sentimenti sarete caldi ed espansivi; il vostro spirito d'avventura vi renderà ricettivi verso sorprese inaspettate e nuovi incontri. Nel lavoro il vostro tocco di classe sarà la sobrietà, utile per sciogliere qualsiasi tensione tra colleghi e mantenere un clima sereno. La fortuna vi consiglia tuttavia di non avventurarvi in mosse azzardate, mantenendo i piedi ben saldi a terra.

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PESCI

Una forte grinta rivitalizzante vi rende particolarmente determinati ed espansivi, mettendo momentaneamente da parte la consueta pacatezza. In amore la giornata favorisce la realizzazione dei sogni sentimentali e la nascita di nuove storie, pur mantenendo un minimo di realismo verso sera. Nel lavoro brillerete per intuizioni folgoranti e genialità, qualità ammirate da tutti e utilissime se dovete prendere decisioni importanti. La fortuna vi sorride ampiamente, spianando la strada per raggiungere risultati felici in ogni iniziativa.

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