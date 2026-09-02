Oroscopo del 2 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Il vostro spiccato intuito sarà l'arma vincente per percepire gli stati d'animo altrui e superare i contrattempi della giornata con grande vitalità e adattamento. Nei sentimenti si respirano atmosfere magiche e passioni intense, anche se è preferibile rimanere coerenti con la realtà senza pretendere troppo. Sul fronte lavorativo metterete in campo un'efficienza organizzativa lodevole e una pianificazione lungimirante. La fortuna richiede cautela nei progetti a lungo termine, ma vi aiuta a valutare chiaramente ogni passo futuro.

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