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Oroscopo del giorno, le previsioni del 31 agosto segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 31 agosto.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata porta serenità e un graduale recupero delle energie, favorendo anche l’armonia in famiglia. In amore ascoltate di più chi vi sta accanto, mentre sul lavoro sarete rapidi e brillanti. La fortuna cresce con creatività, benessere e buone relazioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Giornata piacevole, ideale per ritrovare equilibrio e dedicarvi a ciò che vi fa stare bene. In amore arrivano occasioni interessanti, mentre sul lavoro collaborazione e intuizione facilitano ogni compito. La fortuna vi sostiene quando mantenete calma e serenità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

Il cielo rende la giornata vivace e positiva, con buone energie e voglia di socializzare. In amore un dialogo sincero può rafforzare l’intesa, mentre sul lavoro diplomazia e intuito risolvono eventuali tensioni. La fortuna arriva soprattutto attraverso gli affetti e l’armonia familiare.

 

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3/12

CANCRO

Una giornata intensa ma favorevole vi regala energia e una piacevole armonia nell’ambiente familiare. In amore potreste vivere momenti importanti, mentre sul lavoro pazienza e concentrazione vi porteranno buoni risultati. La fortuna vi spinge verso cambiamenti utili e nuove motivazioni.

 

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LEONE

Vitalità e buonumore accompagnano una giornata ricca di emozioni e soddisfazioni personali. In amore lasciatevi sorprendere dalle novità, mentre sul lavoro affronterete ogni situazione con sicurezza e autorevolezza. La fortuna vi consiglia però di evitare eccessi e impulsività.

 

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5/12

VERGINE

Una giornata positiva vi restituisce energia, sicurezza e maggiore armonia nei rapporti. In amore sincerità e fedeltà rafforzano i sentimenti, mentre sul lavoro mostrerete grinta e grande determinazione. La fortuna premia il vostro impegno e porta soddisfazioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

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BILANCIA

La giornata scorre serenamente e stimola nuove idee, interessi e progetti. In amore una scelta importante può finalmente trovare la giusta direzione, mentre sul lavoro iniziate a costruire qualcosa di promettente. La fortuna vi accompagna attraverso equilibrio e tranquillità.

 

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SCORPIONE

Una giornata abbastanza tranquilla valorizza il vostro fascino e favorisce nuove relazioni. In amore emozioni intense riaccendono la passione, mentre sul lavoro sarà importante mantenere tatto e diplomazia. La fortuna consiglia prudenza e misura nelle decisioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

Energia, ottimismo e voglia di fare rendono la giornata dinamica, anche con qualche piccolo rallentamento. In amore cresce il desiderio di nuove emozioni, mentre sul lavoro la vostra disponibilità sarà molto apprezzata. La fortuna vi invita a non esagerare e ad agire con buon senso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

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CAPRICORNO

La giornata vi spinge verso calma, relax e momenti di maggiore intimità dopo un periodo movimentato. In amore ascoltare con attenzione rafforza la complicità, mentre sul lavoro dimostrerete competenza e concretezza. La fortuna favorisce soprattutto affetti, famiglia e serenità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

Intuito e capacità di mediazione rendono la giornata positiva nei rapporti, anche se in famiglia potrebbe esserci qualche tensione. In amore riuscirete a ritrovare un punto d’incontro, mentre nelle attività quotidiane serietà e leggerezza daranno buoni risultati. La fortuna premia moderazione e pazienza.

 

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PESCI

La giornata diventa sempre più positiva, regalandovi energia, benessere e una piacevole voglia di vivere. In amore cresce la passione, mentre sul lavoro fantasia e intuizione vi aiutano a trovare soluzioni originali. La fortuna vi sostiene se mantenete entusiasmo senza perdere equilibrio.

 

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