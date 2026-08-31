Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 31 agosto al 6 settembre.
Quello che devi sapere
ARIETE
La settimana vi vedrà pronti a gestire ogni impegno con grande agilità mentale, nonostante qualche piccolo momento di tensione tra le mura domestiche. Sul fronte dell'amore saprete superare ogni insidia puntando su un dialogo aperto e comprensivo con chi vi sta accanto. Per quanto riguarda la sfera professionale, la vostra forte concentrazione vi regalerà ottime soddisfazioni e incontri di successo. La fortuna generale vi offrirà chiarezza e prospettive felici, richiedendo soltanto un briciolo di pazienza in più.
TORO
I prossimi giorni vi chiederanno di rallentare i ritmi per non smarrire la lucidità di fronte alle tante idee che vi affolleranno la mente. In amore sfoggerete un fascino e una sensualità straordinari, anche se dovrete fare molta attenzione alle incomprensioni verbali. L'ambito lavorativo pretenderà il massimo scrupolo nei dettagli per evitare distrazioni o piccole sviste procedurali. La fortuna vi suggerisce prudenza e cautela, regalandovi comunque momenti davvero emozionanti verso il fine settimana.
GEMELLI
Vi attende un periodo estremamente stimolante e dinamico, ideale per ampliare i vostri orizzonti e fare nuove interessanti conoscenze. Sentimentalmente sarete avvolti da una bellissima atmosfera di fiducia che vi aiuterà a esprimere al meglio ogni vostro desiderio. Nel lavoro si apriranno occasioni d'oro per chiunque desideri mettersi in gioco e raggiungere nuovi traguardi personali. La buona sorte vi accarezzerà da vicino, aiutandovi a risolvere vecchie questioni e ad accogliere splendide novità.
Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli
CANCRO
La vita familiare richiederà una buona dose di diplomazia per superare piccoli ostacoli e ritrovare la giusta armonia in casa. In amore vivrete emozioni intense ma talvolta contrastanti, divise tra forte passione e qualche isolato dubbio. La ripartenza lavorativa sarà caratterizzata da grande grinta, pur dovendo fare attenzione alle intenzioni poco chiare altrui. La fortuna vi assicurerà la forza d'animo necessaria per fare chiarezza attorno a voi e superare ogni perplessità.
LEONE
Si preannunciano giornate radiose e piene di vita, perfette per fare nuove amicizie e cogliere al volo stimoli sempre differenti. Il cuore sarà assolutamente baciato dalle stelle, regalandovi incontri sorprendenti capaci di farvi provare emozioni indimenticabili. Sul piano professionale vi distinguerete per un'efficienza impeccabile, raccogliendo conferme importanti per la vostra crescita. La fortuna sarà del tutto dalla vostra parte, accendendo un semaforo verde su qualsiasi vostro progetto futuro.
VERGINE
La spinta al cambiamento sarà fortissima e vi regalerà una grandissima carica di energia fisica in ogni attività svolta. In ambito affettivo saprete essere audaci e intraprendenti, riaccendendo la passione o conquistando una persona molto complessa. La professione beneficerà della vostra grande costanza, anche se sarà opportuno soppesare le novità con la dovuta prudenza. La fortuna vi offrirà l'ispirazione ideale per fare introspezione e riflettere bene su ogni mossa imminente.
BILANCIA
Il panorama stellare si rivelerà piacevolmente dinamico, invitandovi a gestire i momenti di stress esterno con estrema astuzia. L'amore promette una splendida complicità mentale ed emotiva con il partner, pur con un pizzico di stanchezza fisica. Nel lavoro si intravedono traguardi davvero rilevanti e colloqui favorevoli per chi desidera una svolta decisiva. La buona sorte vi accompagnerà con intuizioni vincenti ed eventi improvvisi capaci di svoltare le cose a vostro favore.
SCORPIONE
L'energia fisica sarà alle stelle, ma dovrete misurare le parole con attenzione per evitare inutili tensioni o malintesi. Sentimentalmente vivrete un periodo ad alto tasso di passione e sensualità, dove solo la comunicazione richiederà cautela. Nel settore lavorativo la concentrazione potrebbe tentennare, rendendo preferibile procedere senza troppa frenesia. La fortuna vi invita ad armarvi di pazienza, consigliandovi di valutare ogni situazione con grande riflessione.
SAGITTARIO
La vostra mente volerà davvero in alto, assicurandovi un'intuitività eccellente per gestire al meglio ogni impegno quotidiano. In amore vivrete momenti di profonda dolcezza, perfetti per superare le ombre del passato e fare incontri importanti. La professione vi vedrà carichi di entusiasmo, pronti a fissare nuovi obiettivi e ad aggiornare le vostre doti. La buona sorte vi sorriderà apertamente, offrendovi l'occasione giusta per risolvere una vecchia questione in sospeso.
CAPRICORNO
La fatica accumulata potrebbe farsi sentire, suggerendo di evitare le polemiche e di mettere al primo posto il relax assoluto. Nel settore affettivo le stelle vi invitano a mettere da parte i vecchi rancori per non esasperare le relazioni di lunga data. Sul lavoro il vostro innato senso del dovere vi terrà saldi al timone, permettendovi di superare una fase faticosa. La fortuna vi consiglia di non affrettare i tempi e di ponderare ogni decisione quotidiana con molta calma.
ACQUARIO
Affronterete i prossimi giorni con determinazione, anche se occorrerà fare attenzione alle imprecisioni comunicative. Il vostro cuore sarà ricolmo di affetto e desideroso di cogliere conferme e attenzioni concrete da chi vi ama. La professione richiederà una scrupolosità raddoppiata per contrastare un momento di stanchezza e di dispersione mentale. La fortuna vi suggerisce di valutare bene ogni passo e di fare affidamento sulla concretezza più che sulle parole.
PESCI
Una grande vitalità vi renderà inarrestabili, aiutandovi a portare avanti i vostri progetti con rinnovata grinta. In amore sfoggerete un fascino irresistibile e una spiccata sensualità, utili per rafforzare la complicità con il partner. Il settore lavorativo attraverserà una fase di transizione utile per chiarirvi le idee in vista di nuovi traguardi. La buona sorte vi riserverà bellissime novità a sorpresa, spingendovi a cogliere al volo ogni opportunità.