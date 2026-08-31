Vi attende un periodo estremamente stimolante e dinamico, ideale per ampliare i vostri orizzonti e fare nuove interessanti conoscenze. Sentimentalmente sarete avvolti da una bellissima atmosfera di fiducia che vi aiuterà a esprimere al meglio ogni vostro desiderio. Nel lavoro si apriranno occasioni d'oro per chiunque desideri mettersi in gioco e raggiungere nuovi traguardi personali. La buona sorte vi accarezzerà da vicino, aiutandovi a risolvere vecchie questioni e ad accogliere splendide novità.

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