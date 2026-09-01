Oroscopo dell'1 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Introduzione
Pronti? Si parte per vivere da vicino una nuova giornata: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo dell'1 settembre.
Quello che devi sapere
ARIETE
Il primo settembre vi trova attivi, decisi e pronti a osare. In amore potete costruire qualcosa di più stabile o vivere un incontro fuori programma. Sul lavoro andate avanti senza farvi condizionare, mentre la fortuna consiglia generosità ma anche misura.
TORO
Oggi partite con un clima più sereno e una buona voglia di socialità. In amore serve coltivare meglio i gesti romantici, senza dare nulla per scontato. Sul lavoro i rapporti scorrono bene, mentre la fortuna vi ricorda che anche con poco potete sentirvi appagati.
GEMELLI
La giornata alleggerisce alcune tensioni e vi restituisce buonumore. In amore meglio non alzare i toni e lasciare spazio alla tenerezza. Sul lavoro procedete con prontezza, ma evitate discussioni inutili, mentre la fortuna invita a controllare meglio le vostre risorse.
CANCRO
Questo inizio di settembre porta lucidità, ironia e voglia di confronto. In amore le emozioni si muovono con forza e vi spingono a vivere ciò che conta davvero. Sul lavoro arrivano conferme dopo mesi impegnativi, mentre la fortuna vi invita a dare il giusto peso alle questioni materiali.
LEONE
Oggi tornate protagonisti, con carisma e grande voglia di fare. In amore il clima è favorevole, ma attenzione a parole e toni fuori misura. Sul lavoro potete ottenere risultati importanti, soprattutto in ambiti creativi, mentre la fortuna chiede prudenza nelle spese.
VERGINE
Il mese si apre con qualche contrasto, ma anche con una buona solidità. In amore serve pazienza: non lasciate che piccoli malumori disturbino il rapporto. Sul lavoro Mercurio vi rende lucidi e strategici, mentre la fortuna consiglia equilibrio tra concretezza e generosità.
BILANCIA
Venere vi regala dolcezza, fascino e maggiore apertura verso gli altri. In amore ritrovate calore e complicità, ma non dimenticate le piccole attenzioni. Sul lavoro comunicazione e creatività vi aiutano a valorizzarvi, mentre la fortuna invita a non essere troppo rigidi.
SCORPIONE
Il giorno parte meglio e vi permette di lasciarvi alle spalle alcune preoccupazioni. In amore Marte vi dà slancio e voglia di conquista. Sul lavoro sensibilità e lucidità vi aiutano a comunicare bene, mentre la fortuna consiglia attenzione alle spese legate ai piaceri personali.
SAGITTARIO
Oggi il cielo vi dà entusiasmo, leggerezza e voglia di ripartire. In amore possono nascere progetti, inviti e incontri capaci di accendere il cuore. Sul lavoro creatività e sensibilità vi rendono più efficaci, mentre la fortuna vi ricorda di usare bene ciò che avete.
CAPRICORNO
Il primo settembre porta un clima più disteso e vi aiuta a lasciare indietro qualche pensiero. In amore evitate reazioni teatrali e cercate una calma più costruttiva. Sul lavoro l’estro vi sostiene, soprattutto se create o comunicate, mentre la fortuna invita a guardare anche ai valori non materiali.
ACQUARIO
Oggi l’atmosfera si fa più leggera e vi rimette in contatto con persone stimolanti. In amore fascino e spontaneità vi aiutano a recuperare sicurezza. Sul lavoro arrivano buone indicazioni per chi insegna, comunica o informa, mentre la fortuna consiglia attenzione alle spese impulsive.
PESCI
La giornata può alternare umori diversi, ma vi offre anche buone intuizioni. In amore cresce il desiderio di progettare qualcosa insieme. Sul lavoro Marte vi rende più organizzati e risolutivi, mentre la fortuna invita a evitare mosse economiche troppo azzardate.