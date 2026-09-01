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Oroscopo dell'1 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

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Introduzione

Pronti? Si parte per vivere da vicino una nuova giornata: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo dell'1 settembre.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Il primo settembre vi trova attivi, decisi e pronti a osare. In amore potete costruire qualcosa di più stabile o vivere un incontro fuori programma. Sul lavoro andate avanti senza farvi condizionare, mentre la fortuna consiglia generosità ma anche misura.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Oggi partite con un clima più sereno e una buona voglia di socialità. In amore serve coltivare meglio i gesti romantici, senza dare nulla per scontato. Sul lavoro i rapporti scorrono bene, mentre la fortuna vi ricorda che anche con poco potete sentirvi appagati.

 

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2/12
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GEMELLI

La giornata alleggerisce alcune tensioni e vi restituisce buonumore. In amore meglio non alzare i toni e lasciare spazio alla tenerezza. Sul lavoro procedete con prontezza, ma evitate discussioni inutili, mentre la fortuna invita a controllare meglio le vostre risorse.

 

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3/12

CANCRO

Questo inizio di settembre porta lucidità, ironia e voglia di confronto. In amore le emozioni si muovono con forza e vi spingono a vivere ciò che conta davvero. Sul lavoro arrivano conferme dopo mesi impegnativi, mentre la fortuna vi invita a dare il giusto peso alle questioni materiali.

 

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4/12
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LEONE

Oggi tornate protagonisti, con carisma e grande voglia di fare. In amore il clima è favorevole, ma attenzione a parole e toni fuori misura. Sul lavoro potete ottenere risultati importanti, soprattutto in ambiti creativi, mentre la fortuna chiede prudenza nelle spese.

 

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5/12

VERGINE

Il mese si apre con qualche contrasto, ma anche con una buona solidità. In amore serve pazienza: non lasciate che piccoli malumori disturbino il rapporto. Sul lavoro Mercurio vi rende lucidi e strategici, mentre la fortuna consiglia equilibrio tra concretezza e generosità.

 

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6/12
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BILANCIA

Venere vi regala dolcezza, fascino e maggiore apertura verso gli altri. In amore ritrovate calore e complicità, ma non dimenticate le piccole attenzioni. Sul lavoro comunicazione e creatività vi aiutano a valorizzarvi, mentre la fortuna invita a non essere troppo rigidi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Il giorno parte meglio e vi permette di lasciarvi alle spalle alcune preoccupazioni. In amore Marte vi dà slancio e voglia di conquista. Sul lavoro sensibilità e lucidità vi aiutano a comunicare bene, mentre la fortuna consiglia attenzione alle spese legate ai piaceri personali.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Oggi il cielo vi dà entusiasmo, leggerezza e voglia di ripartire. In amore possono nascere progetti, inviti e incontri capaci di accendere il cuore. Sul lavoro creatività e sensibilità vi rendono più efficaci, mentre la fortuna vi ricorda di usare bene ciò che avete.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Il primo settembre porta un clima più disteso e vi aiuta a lasciare indietro qualche pensiero. In amore evitate reazioni teatrali e cercate una calma più costruttiva. Sul lavoro l’estro vi sostiene, soprattutto se create o comunicate, mentre la fortuna invita a guardare anche ai valori non materiali.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Oggi l’atmosfera si fa più leggera e vi rimette in contatto con persone stimolanti. In amore fascino e spontaneità vi aiutano a recuperare sicurezza. Sul lavoro arrivano buone indicazioni per chi insegna, comunica o informa, mentre la fortuna consiglia attenzione alle spese impulsive.

 

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11/12

PESCI

La giornata può alternare umori diversi, ma vi offre anche buone intuizioni. In amore cresce il desiderio di progettare qualcosa insieme. Sul lavoro Marte vi rende più organizzati e risolutivi, mentre la fortuna invita a evitare mosse economiche troppo azzardate.

 

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