Oroscopo dell'1 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Oggi il cielo vi dà entusiasmo, leggerezza e voglia di ripartire. In amore possono nascere progetti, inviti e incontri capaci di accendere il cuore. Sul lavoro creatività e sensibilità vi rendono più efficaci, mentre la fortuna vi ricorda di usare bene ciò che avete.

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