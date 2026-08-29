Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 29 agosto: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabto 29 agosto.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruotesono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire:
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 29 agosto 2026:
- Bari: 65 – 47 – 4 – 89 – 30
- Cagliari: 72 – 57 – 10 – 2 – 43
- Firenze: 32 – 5 – 71 – 73 – 41
- Genova: 33 – 86 – 65 – 40 – 14
- Milano: 9 – 52 – 43 – 1 – 45
- Napoli: 76 – 53 – 69 – 64 – 50
- Palermo: 39 – 8 – 61 – 57 – 18
- Roma: 25 – 40 – 52 – 75 – 57
- Torino: 86 – 71 – 17 – 70 – 79
- Venezia: 16 – 50 – 79 – 27 – 48
- Nazionale: 88 – 68 – 50 – 43 – 6
Come funziona il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri:estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
I numeri vincenti del 10eLotto
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 29 agosto sono:
4 – 5 – 8 – 9 – 16 – 25 – 32 – 33 – 39 – 40 – 47 – 50 – 52 – 53 – 57 – 65 – 71 – 72 – 76 – 86
Numero oro: 65
Doppio oro: 65, 47
Extra: 1, 2, 10, 17, 27, 30, 43, 61, 64, 69, 70, 73, 75, 79, 89
Il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
L'estrazione del Superenalotto di sabato 29 agosto
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 29 agosto 2026:
La combinazione vincente è: 77 – 17 – 74 – 45 – 59 – 12
Il numero Jolly è: 62
Il numero Superstar è: 62
Jackpot del Superenalotto del 29-08-2026: 215.100.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto dell'1-09-2026: 217.800.000 euro
I ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 1 settembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 67 (manca da 156 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 114 estrazioni)
- Milano 65 (manca da 101 estrazioni)
- Nazionale 78 (manca da 88 estrazioni)
- Firenze 66 (manca da 86 estrazioni)
- Firenze 24 (manca da 83 estrazioni)
- Milano 6 (manca da 83 estrazioni)
- Palermo 13 (manca da 83 estrazioni)
- Bari 21 (manca da 81 estrazioni)
- Firenze 11 (manca da 80 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 156 estrazioni) – 21 (da 81) – 12 (da 78)
- Cagliari 34 (manca da 65 estrazioni) – 20 (da 62) – 11 (da 53)
- Firenze 66 (manca da 86 estrazioni) – 24 (da 83) – 11 (da 80)
- Genova 21 (manca da 68 estrazioni) – 54 (da 64) – 77 (da 56)
- Milano 65 (manca da 101 estrazioni) – 6 (da 83) – 9 (da 66)
- Napoli 4 (manca da 77 estrazioni) – 11 (da 60) – 77 (da 57)
- Palermo 13 (manca da 83 estrazioni) – 68 (da 66) – 20 (da 53)
- Roma 25 e 13 (mancano da 72 estrazioni) – 70 e 40 (da 61) – 57 (da 57)
- Torino 25 (manca da 77 estrazioni) – 90 (da 65) – 36 (da 62)
- Venezia 31 (manca da 114 estrazioni) – 20 (da 61) – 68 (da 54)
- Nazionale 78 (manca da 88 estrazioni) – 85 (da 58) – 54 (da 57)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto dell'1 settembre sono:
- 48 (manca da 65 estrazioni) - 5 (da 56) - 41 (da 54) - 42 (da 44) - 35 (da 42)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record