La stessa azienda svedese sta mettendo il second hand sempre più al centro del proprio business, con il suo marketplace di rivendita peer-to-peer disponibile in Spagna, Norvegia e ora anche nel Regno Unito, consentendo alle persone di acquistare e vendere direttamente tra loro mobili di seconda mano. Design che un tempo si trovavano negli showroom IKEA a prezzi accessibili possono oggi suscitare una forte competizione tra i collezionisti, soprattutto quando combinano la firma di un designer riconosciuto, uno stile distintivo legato a un determinato periodo, una produzione limitata o materiali insoliti.

Molti degli articoli che negli anni sono spariti dal catalogo Ikea oggi sono venduti a prezzi da capogiro. È del 2022 l’asta per la poltrona vintage Ikea Cavelli che si è conclusa alla cifra record di 16.700,28 euro. “Quando ho iniziato a collezionare e vendere design più di 25 anni fa - ha commentato Christian Plat, esperto di Design di Catawiki - i pezzi IKEA non erano ancora considerati a tutti gli effetti oggetti di design da collezione. Oggi, invece, i collezionisti cercano attivamente il vintage IKEA, con una consapevolezza molto maggiore nei confronti dei designer, della rarità e della storia progettuale che si celano dietro questi oggetti. È proprio questo a renderli così interessanti: oggetti di uso quotidiano possono essere riscoperti, anni dopo, come qualcosa di davvero speciale.”