Dal cinema alla realtà: i luoghi italiani che hanno fatto da set ai film più famosiLifestyle
Introduzione
Spiagge incontaminate, acque cristalline e romantiche ville sul lago ma anche le campagne della Val d’Orcia e i borghi dell’entroterra abruzzese: l’Italia, con i suoi paesaggi unici, è una delle mete preferite dei registi hollywoodiani e non solo che la scelgono come set per i loro film. Dall’Odissea di Nolan girata nelle Egadi a Ladyhawke ambientato tra i monti di Rocca Calascio, sono molte le location nostrane diventate iconiche per aver fatto da cornice ad alcuni dei film più visti e famosi di sempre. Per chi vuole immergersi in quei luoghi, mentre a Venezia si accendono i riflettori sul grande schermo della 83esima edizione della Mostra del Cinema e le star sfilano sul red carpet, ecco alcune delle attività più suggestive proposte da Freedome, piattaforma italiana di esperienze outdoor, per vivere da protagonisti i set cinematografici più amati.
Quello che devi sapere
Giardini Naxos sulle tracce del Padrino
Si parte dalla Sicilia con un grande classico del cinema: il Padrino di Francis Ford Coppola. Proprio nei borghi dell’isola italiana sono state girate alcune delle scene diventate più famose, quelle che vedono al centro il protagonista Michael Corleone dal suo matrimonio al suo esilio. A fare da cornice alla storia sono Savoca e Forza d’Agrò, borghi in provincia di Messina ideali da visitare in Vespa passando anche per le strade di Giardini Naxos.
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Cala Gonone e Goloritzè sulle orme di Travolti da un insolito destino
Spostandosi in Sardegna si trovano i paesaggi che fanno da sfondo al famoso film di Lina Wertmüller, Travolti da un insolito destino. I set sono stati allestiti tra Cala Luna, Cala Fuili e altre spiagge dell’Ogliastra: baie cristalline visitabili in gommone facendo tappe obbligatorie a Cala Gonone e Cala Goloritzé, patrimonio Unesco.
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Rocca Calascio come in Ladyhawke
In Abruzzo c’è poi un borgo diventato location del film Ladyhawke con Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer. Rocca Calascio, in provincia dell’Aquila, con il suo castello e i paesaggi d’alta quota visitabili con un caratteristico trekking in compagnia degli asini, conserva ancora la stessa aura fiabesca che avvolge le scene del film.
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Procida come ne Il Postino
L’isola di Procida è la location ufficiale del film Il Postino con Massimo Troisi: i suoi colori pastello, le case affacciate sul mare e la quiete sospesa sono rimasti identici a quelli del set. Navigare attorno all’isola significa ritrovare la poesia che ha reso questo film un capolavoro.
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Val d’Orcia sulle tracce del Gladiatore
La celebre scena di Massimo Decimo Meridio che attraversa il campo di grano e la casa del Gladiatore sono state ricostruite in Val d’Orcia, vicino Pienza. Passeggiate a piedi o giri in quad sono l'ideale per esplorare colline morbide e filari di alberi che sembrano ancora come appena usciti dal film.
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Maremma Toscana in Casa Hobbit
Nella Maremma toscana, precisamente in provincia di Grosseto, si può poi trovare Casa Hobbit: in questo caso non si tratta del vero set cinematografico ma di una riproduzione ispirata al Signore degli Anelli. Per un’esperienza ancora più immersiva, è possibile pernottare nella struttura che, con le sue porte rotonde, gli ambienti scavati nel verde e i dettagli fantasy, sembra trasportare direttamente nella Contea della Terra di Mezzo.
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Maremma per la casa di Hagrid in Harry Potter
È una fedele riproduzione anche la capanna di Hagrid: legno grezzo, arredi rustici e oggetti magici creano un’atmosfera che richiama il mondo di Harry Potter pur restando in Italia. Per vivere una notte come a Hogwarts, basta andare a Civitella Paganico, nella Maremma Toscana.
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Maratea sulle orme di James Bond
No Time to Die, film del 2021 della serie dello 007 James Bond, ha scelto Maratea per alcune sequenze costiere, trasformando le sue scogliere e grotte in un set naturale perfetto per l’agente segreto più famoso di sempre. Pagaiando tra archi di roccia e acque cristalline si ritrova la stessa energia del film, tra inseguimenti spettacolari e schede d’azione.
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Como, Bellagio e Varenna come in Star Wars - L’attacco dei cloni
Torniamo ai film che hanno scelto l’Italia come location per alcune delle loro scene più iconiche: Villa del Balbianello, sul Lago di Como, è il set ufficiale delle scene romantiche tra Anakin e Padmé in Star Wars - L’attacco dei cloni. Le ville, gli scorci e i riflessi sull’acqua, ancor meglio se scoperti direttamente dal lago a bordo di una barca, richiamano la magia visiva della saga.
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Favignana e Levanzo per un tour epico dell’Odissea
L’ultimo uscito, nel 2026, è il capolavoro epico di Christopher Nolan, Odissea. Il regista americano ha scelto le Egadi per fare da sfondo al viaggio di Ulisse e al suo ritorno a Itaca. Navigare tra Favignana e Levanzo, passando per Cala Rossa, Cala Azzurra e le insenature del Bue Marino significa ritrovare gli stessi paesaggi epici che hanno ispirato la rilettura contemporanea del mito.
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