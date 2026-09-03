Introduzione

Spiagge incontaminate, acque cristalline e romantiche ville sul lago ma anche le campagne della Val d’Orcia e i borghi dell’entroterra abruzzese: l’Italia, con i suoi paesaggi unici, è una delle mete preferite dei registi hollywoodiani e non solo che la scelgono come set per i loro film. Dall’Odissea di Nolan girata nelle Egadi a Ladyhawke ambientato tra i monti di Rocca Calascio, sono molte le location nostrane diventate iconiche per aver fatto da cornice ad alcuni dei film più visti e famosi di sempre. Per chi vuole immergersi in quei luoghi, mentre a Venezia si accendono i riflettori sul grande schermo della 83esima edizione della Mostra del Cinema e le star sfilano sul red carpet, ecco alcune delle attività più suggestive proposte da Freedome, piattaforma italiana di esperienze outdoor, per vivere da protagonisti i set cinematografici più amati.