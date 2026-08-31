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Mostra del Cinema di Venezia 2026, a Nanni Moretti il premio Siae alla Carriera

Cinema
©IPA/Fotogramma

Nel cinquantesimo anniversario del suo esordio cinematografico, SIAE conferisce a Nanni Moretti il Premio SIAE "Andrea Purgatori" alla Carriera per il contributo straordinario offerto al cinema e alla cultura del nostro Paese. La consegna avverrà domenica 6 settembre presso la Sala Perla del Palazzo del Casinò

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Siae, la Società Italiana degli Autori e Editori, main sponsor della 23esima edizione delle Giornate degli Autori, ha deciso di conferire a Nanni Moretti il Premio alla Carriera intitolato dal 2023 ad Andrea Purgatori, consegnato lo scorso anno a Dario Argento e negli anni precedenti a Mario Martone (2018), Marco Bellocchio (2019), Ferzan Ozpetek (2020), Stefano Sollima e Francesco Maselli (2021), Gianni Amelio (2022), Luca Guadagnino (2023) e Alice Rohrwacher (2024). Con "Succederà questa notte", Moretti torna in concorso a Venezia 37 anni dopo Palombella Rossa.

Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE, ha annunciato il riconoscimento con la seguente motivazione: "Nel cinquantesimo anniversario del suo esordio cinematografico, SIAE conferisce a Nanni Moretti il Premio SIAE "Andrea Purgatori" alla Carriera per il contributo straordinario offerto al cinema e alla cultura del nostro Paese. A partire da Io sono un autarchico, Moretti ha saputo costruire un'opera unica nel panorama italiano ed internazionale, trasformando l'esperienza personale in uno strumento di osservazione della realtà e della società. Attraverso uno sguardo profondamente originale, spesso autobiografico e sempre capace di interrogarsi sul presente, ha raccontato le trasformazioni dell'Italia, le sue inquietudini, le sue contraddizioni e le sue speranze. Con una cifra stilistica inconfondibile, fondata su autoironia, intelligenza critica, rigore narrativo e libertà espressiva, ha dato vita a personaggi, immagini e dialoghi che si sono radicati nella nostra memoria e nella società. Il suo cinema ha saputo coniugare impegno civile e leggerezza, riflessione e umorismo, dimensione privata e racconto collettivo, mantenendo sempre viva l'attenzione per il valore della creazione artistica e della libertà d'autore".

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