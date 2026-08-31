Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE, ha annunciato il riconoscimento con la seguente motivazione: "Nel cinquantesimo anniversario del suo esordio cinematografico, SIAE conferisce a Nanni Moretti il Premio SIAE "Andrea Purgatori" alla Carriera per il contributo straordinario offerto al cinema e alla cultura del nostro Paese. A partire da Io sono un autarchico, Moretti ha saputo costruire un'opera unica nel panorama italiano ed internazionale, trasformando l'esperienza personale in uno strumento di osservazione della realtà e della società. Attraverso uno sguardo profondamente originale, spesso autobiografico e sempre capace di interrogarsi sul presente, ha raccontato le trasformazioni dell'Italia, le sue inquietudini, le sue contraddizioni e le sue speranze. Con una cifra stilistica inconfondibile, fondata su autoironia, intelligenza critica, rigore narrativo e libertà espressiva, ha dato vita a personaggi, immagini e dialoghi che si sono radicati nella nostra memoria e nella società. Il suo cinema ha saputo coniugare impegno civile e leggerezza, riflessione e umorismo, dimensione privata e racconto collettivo, mantenendo sempre viva l'attenzione per il valore della creazione artistica e della libertà d'autore".

Approfondimento Venezia 83, a Tinto Brass il Premio Pietro Bianchi del Sngci